Владимир Зеленский регулярно получает информацию о ходе трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, которые начались 10 ноября 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ). К встречам привлечены специальные посланники администрации США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Переговорный процесс проходит при участии европейских союзников.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 10 ноября.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Вячеслав Ширяев, экономист;
- Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина", украинский авиатор;
- Сергей Асланян, журналист и ведущий "Ходорковский LIVE";
- Виталий Войцеховский, народный депутат, фракция "Слуга народа", комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления и градостроительства;
- Нина Южанина, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции, участник боевых действий;
- Владимир Джиджора, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО (бывший представитель Украины в Политическом комитете НАТО).
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что представители Украины, России, США и НАТО выступили с первыми заявлениями по итогам переговоров в Абу-Даби 10 ноября. В частности, американский представитель Джаред Кушнер заявил, что Киев и Москва смогли сократить разногласия в переговорном процессе.
Также Новини.LIVE писали, что во время встреч в ОАЭ Кушнер высказался о готовности российского диктатора Владимира Путина завершить войну. По его словам, глава Кремля готов к миру при надлежащих условиях.