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Главная arrow Відео arrow Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE» arrow
Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

10 ноября 2026 г. 16:59

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16:59 Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

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13:40 В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

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08:00 Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

9 ноября 2026
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18:30 Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

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13:18 Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

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08:00 Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2026
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18:02 Тысячи ветеранов стоят в очереди на жилье, жилищная программа, реабилитация: интервью с Кимом

6 ноября 2026
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18:19 Россия повредила каждую электростанцию в Украине — заявление Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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17:54 Сибига и Сикорский выступают в Польше: прямая трансляция

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17:12 Суд над генералом СБУ Сергеем Дукой: онлайн-трансляция

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16:59 Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

Text

13:40 В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

Text

08:00 Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

9 ноября 2026
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18:30 Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

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13:18 Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

Владимир Зеленский регулярно получает информацию о ходе трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, которые начались 10 ноября 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ). К встречам привлечены специальные посланники администрации США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Переговорный процесс проходит при участии европейских союзников.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 10 ноября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Вячеслав Ширяев, экономист;
  • Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина", украинский авиатор;
  • Сергей Асланян, журналист и ведущий "Ходорковский LIVE";
  • Виталий Войцеховский, народный депутат, фракция "Слуга народа", комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления и градостроительства;
  • Нина Южанина, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции, участник боевых действий;
  • Владимир Джиджора, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО (бывший представитель Украины в Политическом комитете НАТО).

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что представители Украины, России, США и НАТО выступили с первыми заявлениями по итогам переговоров в Абу-Даби 10 ноября. В частности, американский представитель Джаред Кушнер заявил, что Киев и Москва смогли сократить разногласия в переговорном процессе.

Также Новини.LIVE писали, что во время встреч в ОАЭ Кушнер высказался о готовности российского диктатора Владимира Путина завершить войну. По его словам, глава Кремля готов к миру при надлежащих условиях.

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