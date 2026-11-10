Владимир Зеленский регулярно получает информацию о ходе трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, которые начались 10 ноября 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ). К встречам привлечены специальные посланники администрации США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Переговорный процесс проходит при участии европейских союзников.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 10 ноября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Вячеслав Ширяев, экономист;

Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина", украинский авиатор;

Сергей Асланян, журналист и ведущий "Ходорковский LIVE";

Виталий Войцеховский, народный депутат, фракция "Слуга народа", комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления и градостроительства;

Нина Южанина, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции, участник боевых действий;

Владимир Джиджора, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО (бывший представитель Украины в Политическом комитете НАТО).

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что представители Украины, России, США и НАТО выступили с первыми заявлениями по итогам переговоров в Абу-Даби 10 ноября. В частности, американский представитель Джаред Кушнер заявил, что Киев и Москва смогли сократить разногласия в переговорном процессе.

Также Новини.LIVE писали, что во время встреч в ОАЭ Кушнер высказался о готовности российского диктатора Владимира Путина завершить войну. По его словам, глава Кремля готов к миру при надлежащих условиях.