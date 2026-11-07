Тысячи ветеранов стоят в очереди на жилье, жилищная программа, реабилитация: интервью с Кимом

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким поделился с журналисткой Новини.LIVE Ясей Лепкой планами по усилению поддержки ветеранов. Речь идет о цифровизации услуг, расширении доступа к жилищным программам и подготовке к новым профессиям. Он сообщил, что в бюджете на следующий год предусмотрено больше средств на жилье, выплаты и реабилитацию. Также обсудили программу восстановления и меры по стимулированию бизнеса к трудоустройству ветеранов.

Смотрите об этом в интервью Виталия Кима.

Темы интервью:

Изменения в политике в отношении ветеранов;

Более 80 программ поддержки ветеранов;

Создание единого реестра программ для ветеранов;

В каждом министерстве появятся заместители по вопросам ветеранской политики;

Ускорение удовлетворения потребностей ветеранов;

Бюджет-2027: увеличение финансирования жилья, реабилитации и выплат;

Упрощение условий для бизнеса;

Трудоустройство ветеранов: сколько из них остаются без работы;

Программы переобучения ветеранов по новым специальностям;

Пересмотр размера компенсации на жилье;

Расширение жилищной программы для ветеранов.

Мы писали, что Виталий Ким сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой о том, что около 30 тысяч ветеранов и семей погибших ожидают получения жилья. На эти нужды выделено 6,9 млрд грн.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам Кима, в стране планируют упростить требования к трудоустройству ветеранов. Ветераны также смогут официально зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и платить налоги. Такой подход будет способствовать легализации занятости и увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет.