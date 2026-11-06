В пятницу, 6 ноября, в Высшем антикоррупционном суде рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины. Речь идет о генерале СБУ Сергее Дуке, которого задержали детективы НАБУ. Он фигурирует в деле "Карфаген", касающемся предполагаемой деятельности преступной организации и коррупционных связей в правоохранительных органах.

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Суд избирает меру пресечения генералу СБУ Сергею Дуке

В пятницу, 6 ноября, в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) рассматривается вопрос об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке.

Судебное заседание назначено на 13:00. Оно проходит в Киеве.

По данным источников в СМИ, именно Сергея Дуку задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Он является одним из фигурантов расследования, которое проводят антикоррупционные органы в рамках операции "Карфаген".

Что известно о деле "Карфаген"

4 ноября 2026 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген". По версии следствия, её участники систематически предоставляли неправомерную выгоду высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за прикрытие мошеннических колл-центров и других незаконных видов деятельности.

По данным НАБУ, к предполагаемой преступной организации были привлечены действующие должностные лица СБУ, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции и представители криминальной среды. Всего следствие установило как минимум 12 возможных участников.

Под прикрытием правоохранителей, как утверждают следователи, организация обеспечивала работу мошеннических колл-центров, продажу наркотиков, незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты. Также её участникам вменяют организацию спланированных нападений, похищений людей и причинение телесных повреждений.

5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти предполагаемым участникам организации. Среди них — первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ, руководитель одного из департаментов Нацполиции и заместитель начальника отдела управления уголовного розыска полиции Киевской области.

В НАБУ отмечают, что расследование продолжается, а правоохранители принимают меры для предъявления подозрения другим возможным участникам организации.

Новини.LIVE сообщали, что суд поместил Виталия Рыбалка, известного в СМИ как "Боксер", под стражу до 2 января без права внесения залога. По словам прокурора САП, еще два ходатайства в отношении подозреваемых планируется подать в суд на следующий день. В отношении Осипова вопрос о мере пресечения могут рассмотреть на следующей неделе или через неделю, поскольку он уже находится под стражей в рамках другого уголовного производства.

Новини.LIVE сообщали, что НАБУ и САП объявили подозрения пяти лицам в рамках операции "Карфаген", среди которых чиновники СБУ и Национальной полиции. По версии следствия, участники преступной организации привлекали сотрудников правоохранительных органов для прикрытия мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов. Также им вменяют причастность к торговле наркотиками, изготовлению контрафактных сигарет и поддельной валюты, а также нападениям, похищениям и пыткам.