Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Генералу СБУ Сергею Дуке избирают меру пресечения: онлайн-трансляция arrow
Генералу СБУ Сергею Дуке избирают меру пресечения: онлайн-трансляция

Генералу СБУ Сергею Дуке избирают меру пресечения: онлайн-трансляция

6 ноября 2026 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:18 Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

Text

13:00 Генералу СБУ Сергею Дуке избирают меру пресечения: онлайн-трансляция

Text

08:00 Зеленский сделал заявление об онлайн-выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2026
Text

20:00 Скачок курса доллара и падение цен на нефть в ноябре: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Text

17:07 В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

Text

13:01 Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

Text

07:23 Киевляне перекрывают дороги из-за отсутствия света: эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2026
Text

21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

Text

19:56 Киев без света, воды и отопления: эфир Київський час

Text

13:18 Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

Text

13:00 Генералу СБУ Сергею Дуке избирают меру пресечения: онлайн-трансляция

Text

08:00 Зеленский сделал заявление об онлайн-выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2026
Text

20:00 Скачок курса доллара и падение цен на нефть в ноябре: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Text

17:07 В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

В пятницу, 6 ноября, в Высшем антикоррупционном суде рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины. Речь идет о генерале СБУ Сергее Дуке, которого задержали детективы НАБУ. Он фигурирует в деле "Карфаген", касающемся предполагаемой деятельности преступной организации и коррупционных связей в правоохранительных органах.

Прямую трансляцию судебного заседания смотрите на YouTube-канале Новини.LIVE.

Суд избирает меру пресечения генералу СБУ Сергею Дуке

В пятницу, 6 ноября, в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) рассматривается вопрос об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке.

Судебное заседание назначено на 13:00. Оно проходит в Киеве.

По данным источников в СМИ, именно Сергея Дуку задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Он является одним из фигурантов расследования, которое проводят антикоррупционные органы в рамках операции "Карфаген".

Что известно о деле "Карфаген"

4 ноября 2026 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген". По версии следствия, её участники систематически предоставляли неправомерную выгоду высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за прикрытие мошеннических колл-центров и других незаконных видов деятельности.

По данным НАБУ, к предполагаемой преступной организации были привлечены действующие должностные лица СБУ, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции и представители криминальной среды. Всего следствие установило как минимум 12 возможных участников.

Под прикрытием правоохранителей, как утверждают следователи, организация обеспечивала работу мошеннических колл-центров, продажу наркотиков, незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты. Также её участникам вменяют организацию спланированных нападений, похищений людей и причинение телесных повреждений.

5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти предполагаемым участникам организации. Среди них — первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ, руководитель одного из департаментов Нацполиции и заместитель начальника отдела управления уголовного розыска полиции Киевской области.

В НАБУ отмечают, что расследование продолжается, а правоохранители принимают меры для предъявления подозрения другим возможным участникам организации.

Новини.LIVE сообщали, что суд поместил Виталия Рыбалка, известного в СМИ как "Боксер", под стражу до 2 января без права внесения залога. По словам прокурора САП, еще два ходатайства в отношении подозреваемых планируется подать в суд на следующий день. В отношении Осипова вопрос о мере пресечения могут рассмотреть на следующей неделе или через неделю, поскольку он уже находится под стражей в рамках другого уголовного производства.

Новини.LIVE сообщали, что НАБУ и САП объявили подозрения пяти лицам в рамках операции "Карфаген", среди которых чиновники СБУ и Национальной полиции. По версии следствия, участники преступной организации привлекали сотрудников правоохранительных органов для прикрытия мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов. Также им вменяют причастность к торговле наркотиками, изготовлению контрафактных сигарет и поддельной валюты, а также нападениям, похищениям и пыткам.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:59 Терехов призвал пересмотреть строительные нормы с учетом военных угроз

13:58 За фигуранта дела "Карфаген" Ценова внесли залог в размере 15 млн грн

13:47 Метель и настоящая зима: на западе Украины выпал первый снег

Репортаж

13:32 Суд по делу удара по Грозе на Харьковщине: заседание перенесено

13:30 Инвалидность из-за обстрела: почему суды отказывают украинцам в статусе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:20 Бил молотком по машине: 18-летнему участнику инцидента в Борщаговке предъявили подозрение

Text

13:18 Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

13:15 Новые правила службы в ВСУ в 2026 году: приказ Минобороны о контрактах

13:07 Генерал СБУ Дука угрожал детективам НАБУ пистолетом и разбивал технику молотком

13:06 Льготы на дрова и газ: кто из украинцев имеет право на денежную помощь

13:59 Терехов призвал пересмотреть строительные нормы с учетом военных угроз

13:58 За фигуранта дела "Карфаген" Ценова внесли залог в размере 15 млн грн

13:47 Метель и настоящая зима: на западе Украины выпал первый снег

Репортаж

13:32 Суд по делу удара по Грозе на Харьковщине: заседание перенесено

13:30 Инвалидность из-за обстрела: почему суды отказывают украинцам в статусе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:20 Бил молотком по машине: 18-летнему участнику инцидента в Борщаговке предъявили подозрение

13:15 Новые правила службы в ВСУ в 2026 году: приказ Минобороны о контрактах

13:07 Генерал СБУ Дука угрожал детективам НАБУ пистолетом и разбивал технику молотком

13:06 Льготы на дрова и газ: кто из украинцев имеет право на денежную помощь

13:02 Это не скриншот из игры: в сети появились фото автомобиля из S.T.A.L.K.E.R. 2 на улицах Припяти

06:33 Цены на одесских рынках растут: сколько стоят продукты

5 ноября

06:33 Одесситы затягивают пояса: от чего отказываются из-за цен

4 ноября

06:33 Туризм в Одессе во время войны: цены, безопасность и перспективы

3 ноября

06:33 Начало отопительного сезона: как одесситы спасаются от холода

30 октября

06:33 Ситуация в Чёрном море: какие опасности грозят одесситам

29 октября

06:33 Огурцы уже по 120 грн: как изменились цены на рынке Черемушки в Одессе

28 октября

08:53 Что ждет одесситов уже этой зимой: прогнозы синоптиков

27 октября

06:33 Памятник Пушкину в Одессе: что думают одесситы о его сносе

24 октября

06:33 На границе с Молдовой предлагают изменения: как реагируют одесситы

23 октября

06:33 Перевод часов на час назад: как к этому относятся одесситы

Text

13:18 Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

Text

13:00 Генералу СБУ Сергею Дуке избирают меру пресечения: онлайн-трансляция

Text

08:00 Зеленский сделал заявление об онлайн-выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

5 ноября
Text

20:00 Скачок курса доллара и падение цен на нефть в ноябре: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Text

17:07 В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

6 ноября 2026 г. 13:18
Зеленский сделал заявление об онлайн-выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

Зеленский сделал заявление об онлайн-выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2026 г. 8:00
Скачок курса доллара и падение цен на нефть в ноябре: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Скачок курса доллара и падение цен на нефть в ноябре: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

5 ноября 2026 г. 20:00
В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

5 ноября 2026 г. 17:07
Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

5 ноября 2026 г. 13:09
Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

5 ноября 2026 г. 13:01
Киевляне перекрывают дороги из-за отсутствия света: эфир Ранок.LIVE

Киевляне перекрывают дороги из-за отсутствия света: эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2026 г. 7:23
Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

4 ноября 2026 г. 21:35

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации