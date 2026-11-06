В Украине могут рассмотреть возможность проведения выборов в онлайн-формате, если Верховная Рада разработает для этого необходимые юридические и технические решения. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что проводить голосование в нынешних условиях несправедливо, ведь военные на передовой выступают против этого. По его словам, миллионы защитников находятся в окопах и рискуют жизнью, а организовать для них традиционное голосование на фронте сейчас технически невозможно.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 6 ноября

Приглашенные гости эфира:

Ростислав Хотин, международный редактор «Радио Свобода»;

Дмитрий Плетенчек, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины;

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков;

Александр Запара, начальник отдела коммуникаций 23-й бригады «Хортица» Национальной гвардии Украины, майор;

Андрей Еременко, социолог;

Наталья Бутырская, эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону;

Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины;

Юрий Олейник, политолог-международник;

Иван Перегинец, вице-президент, директор научно-технического центра Академии строительства Украины;

Анна Солощенко, врач-кардиолог.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский отреагировал на результаты выборов в Конгресс США, подчеркнув, что Демократическая партия обещала уделить войне в Украине первостепенное внимание. По его словам, Киев рассчитывает, что победа демократов сохранит двухпартийную поддержку и усилит внимание Вашингтона к безопасности в Европе.

Также глава государства провел переговоры с председателем Евросовета Антониу Коштой по вопросам евроинтеграции и предстоящей встречи в Абу-Даби. Украина планирует до конца года закрыть все переговорные кластеры для вступления в ЕС. При этом Зеленский подчеркнул, что вопросы послевоенного восстановления и гарантий безопасности невозможно решать без участия европейских партнеров.