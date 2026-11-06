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Зеленский сделал заявление об онлайн-выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

Зеленский сделал заявление об онлайн-выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2026 г. 8:00

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08:00 Зеленский сделал заявление об онлайн-выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2026
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20:00 Скачок курса доллара и падение цен на нефть в ноябре: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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17:07 В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

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13:01 Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

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07:23 Киевляне перекрывают дороги из-за отсутствия света: эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2026
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21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

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19:56 Киев без света, воды и отопления: эфир Київський час

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18:00 Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

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17:51 Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

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08:00 Зеленский сделал заявление об онлайн-выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2026
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20:00 Скачок курса доллара и падение цен на нефть в ноябре: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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17:07 В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

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13:01 Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

В Украине могут рассмотреть возможность проведения выборов в онлайн-формате, если Верховная Рада разработает для этого необходимые юридические и технические решения. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что проводить голосование в нынешних условиях несправедливо, ведь военные на передовой выступают против этого. По его словам, миллионы защитников находятся в окопах и рискуют жизнью, а организовать для них традиционное голосование на фронте сейчас технически невозможно.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 6 ноября

Приглашенные гости эфира:

  • Ростислав Хотин, международный редактор «Радио Свобода»;
  • Дмитрий Плетенчек, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины;
  • Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков;
  • Александр Запара, начальник отдела коммуникаций 23-й бригады «Хортица» Национальной гвардии Украины, майор;
  • Андрей Еременко, социолог;
  • Наталья Бутырская, эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону;
  • Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины;
  • Юрий Олейник, политолог-международник;
  • Иван Перегинец, вице-президент, директор научно-технического центра Академии строительства Украины;
  • Анна Солощенко, врач-кардиолог.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский отреагировал на результаты выборов в Конгресс США, подчеркнув, что Демократическая партия обещала уделить войне в Украине первостепенное внимание. По его словам, Киев рассчитывает, что победа демократов сохранит двухпартийную поддержку и усилит внимание Вашингтона к безопасности в Европе.

Также глава государства провел переговоры с председателем Евросовета Антониу Коштой по вопросам евроинтеграции и предстоящей встречи в Абу-Даби. Украина планирует до конца года закрыть все переговорные кластеры для вступления в ЕС. При этом Зеленский подчеркнул, что вопросы послевоенного восстановления и гарантий безопасности невозможно решать без участия европейских партнеров.

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