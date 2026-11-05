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Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

5 ноября 2026 г. 13:09

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13:09 Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

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13:01 Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

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07:23 Киевляне перекрывают дороги из-за отсутствия света: эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2026
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21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

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19:56 Киев без света, воды и отопления: эфир Київський час

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18:00 Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

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17:51 Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

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12:48 Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

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07:39 Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2026
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18:00 Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

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13:09 Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

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13:01 Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

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07:23 Киевляне перекрывают дороги из-за отсутствия света: эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2026
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21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

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19:56 Киев без света, воды и отопления: эфир Київський час

Система водоснабжения Киева сможет поддерживать необходимое давление во время отключений электроэнергии продолжительностью 2–3 часа. Однако более длительные отключения электроэнергии могут вызвать проблемы с водоснабжением. Об этом рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 5 ноября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Иван Ус — экономист-международник;
  • Станислав Мельник — специалист по проектированию энергетических объектов и электроснабжению;
  • Павел Гай-Нижник — политолог, доктор исторических наук;
  • Дмитрий Соломчук — народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Олег Постернак — политтехнолог;
  • Юрий Романюк — председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО".

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве продолжается подключение жилых домов к централизованному отоплению, которое началось 2 ноября. По прогнозу КГГА, к 12 ноября большинство домов столицы должны получить тепло, на данный момент отопление уже подано в 45% домов. Запуск системы происходит одновременно во всех районах города, исключением могут стать дома с аварийными ситуациями.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве строят 13 объектов резервного теплоснабжения, которые должны обеспечить дополнительный источник тепла для столицы. Семь объектов финансирует город, ещё шесть — Государственное агентство восстановления. Завершить строительство, прокладку коммуникаций и установку котлов планируют к концу 2026 года.

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