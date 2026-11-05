Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

Система водоснабжения Киева сможет поддерживать необходимое давление во время отключений электроэнергии продолжительностью 2–3 часа. Однако более длительные отключения электроэнергии могут вызвать проблемы с водоснабжением. Об этом рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 5 ноября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Иван Ус — экономист-международник;

Станислав Мельник — специалист по проектированию энергетических объектов и электроснабжению;

Павел Гай-Нижник — политолог, доктор исторических наук;

Дмитрий Соломчук — народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики;

Олег Постернак — политтехнолог;

Юрий Романюк — председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО".

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве продолжается подключение жилых домов к централизованному отоплению, которое началось 2 ноября. По прогнозу КГГА, к 12 ноября большинство домов столицы должны получить тепло, на данный момент отопление уже подано в 45% домов. Запуск системы происходит одновременно во всех районах города, исключением могут стать дома с аварийными ситуациями.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве строят 13 объектов резервного теплоснабжения, которые должны обеспечить дополнительный источник тепла для столицы. Семь объектов финансирует город, ещё шесть — Государственное агентство восстановления. Завершить строительство, прокладку коммуникаций и установку котлов планируют к концу 2026 года.