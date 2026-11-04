Демократическая партия США получила контроль над Конгрессом, обеспечив себе большинство как в Сенате, так и в Палате представителей. По предварительным результатам, в нижней палате у демократов 227 мест против 134 у республиканцев. Таким образом, они превысили необходимый для большинства минимум в 218 мандатов. Демократы также выиграли 34 округа, которые ранее представляли республиканцы. В то же время подсчет голосов еще продолжается в 74 округах.
Об этом и другом будут говорить в прямом эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.
Эфир День.LIVE 5 ноября
К обсуждению присоединятся:
- Ярослав Куц — заместитель председателя комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины;
- Олег Леонтьев — адвокат в сфере военного законодательства;
- Андрей Дубас — президент Ассоциации украинских банков;
- Александр Коваленко — пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации;
- Илья Котов — кандидат наук в области государственного управления;
- Сергей Дубовик — заместитель председателя ЦИК.
Как сообщали Новини.LIVE, по итогам промежуточных выборов в США Демократическая партия получила большинство в Сенате, лишив республиканцев контроля над верхней палатой Конгресса. Решающими стали победы демократов в традиционно консервативных Техасе и Канзасе.
Как сообщали Новини.LIVE, сторонники Демократической партии США вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября. В соцсетях распространяются видео, на которых люди аплодируют, выкрикивают поздравления и танцуют.