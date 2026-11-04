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Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

4 ноября 2026 г. 12:48

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Демократическая партия США получила контроль над Конгрессом, обеспечив себе большинство как в Сенате, так и в Палате представителей. По предварительным результатам, в нижней палате у демократов 227 мест против 134 у республиканцев. Таким образом, они превысили необходимый для большинства минимум в 218 мандатов. Демократы также выиграли 34 округа, которые ранее представляли республиканцы. В то же время подсчет голосов еще продолжается в 74 округах.

Об этом и другом будут говорить в прямом эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE 5 ноября

К обсуждению присоединятся:

  • Ярослав Куц — заместитель председателя комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Олег Леонтьев — адвокат в сфере военного законодательства;
  • Андрей Дубас — президент Ассоциации украинских банков;
  • Александр Коваленко — пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации;
  • Илья Котов — кандидат наук в области государственного управления;
  • Сергей Дубовик — заместитель председателя ЦИК.

Как сообщали Новини.LIVE, по итогам промежуточных выборов в США Демократическая партия получила большинство в Сенате, лишив республиканцев контроля над верхней палатой Конгресса. Решающими стали победы демократов в традиционно консервативных Техасе и Канзасе.

Как сообщали Новини.LIVE, сторонники Демократической партии США вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября. В соцсетях распространяются видео, на которых люди аплодируют, выкрикивают поздравления и танцуют.

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