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Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

3 ноября 2026 г. 18:00

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18:00 Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

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17:18 СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

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00:11Конфликт в Петропавловской Борщаговке: мужчины в доме, движение заблокировано

2 ноября 2026
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18:22 Обращение к Мелании: Украина и РФ рассматривают возможность расширения миссии: эфир Вечір.LIVE

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13:08 Зеленский предложил Трампу месячную паузу в ударах по НПЗ за Patriot: эфир День.LIVE

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21:00 Могли ли спасти людей во время взрывов в Вишневом: эфир программы "Наша справа"

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18:00 Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

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17:18 СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

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13:13 Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

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00:27 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: видео конфликта

Прямо сейчас украинский лидер Владимир Зеленский выступает с речью на мероприятии в Берлине. Сообщается, что президента встретили продолжительными аплодисментами на заседании Берлинской конференции по безопасности.

Он также выступил с заявлением во время общения с представителями СМИ вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По его словам, Украину ожидает возобновление трехсторонних переговоров с участием США и РФ 10–11 ноября. В то же время он заявил, что формат на уровне лидеров должен помочь решить самые важные вопросы: о мире и безопасности.

"Мы с Германией и другими европейскими странами очень предметно координируемся по основным пунктам переговоров. Европа находится в процессе достижения мира, и мы делаем все, чтобы у нас было общее европейское видение вызовов в сфере безопасности, того, как и чем должна закончиться эта война", — подчеркнул он.

Также он сообщил, что 5 ноября в Брюсселе состоятся встречи с участием США, Европы, НАТО и Украины. Ожидается обсуждение пакета мер по восстановлению и гарантиям безопасности.

Мы писали, что, по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, большинство немцев поддерживают Украину. Он подчеркнул, что украинская сторона может постоянно полагаться на Берлин, ведь помощь Киеву — это прежде всего политические интересы и интересы безопасности Германии.

Новини.LIVE сообщали, что на этой встрече президент Владимир Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения ни одна из немецких компаний не ушла из украинского бизнеса. Он выразил надежду, что Германия будет участвовать в восстановлении страны после окончания войны.

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