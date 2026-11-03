Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

Прямо сейчас украинский лидер Владимир Зеленский выступает с речью на мероприятии в Берлине. Сообщается, что президента встретили продолжительными аплодисментами на заседании Берлинской конференции по безопасности.

Он также выступил с заявлением во время общения с представителями СМИ вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По его словам, Украину ожидает возобновление трехсторонних переговоров с участием США и РФ 10–11 ноября. В то же время он заявил, что формат на уровне лидеров должен помочь решить самые важные вопросы: о мире и безопасности.

"Мы с Германией и другими европейскими странами очень предметно координируемся по основным пунктам переговоров. Европа находится в процессе достижения мира, и мы делаем все, чтобы у нас было общее европейское видение вызовов в сфере безопасности, того, как и чем должна закончиться эта война", — подчеркнул он.

Также он сообщил, что 5 ноября в Брюсселе состоятся встречи с участием США, Европы, НАТО и Украины. Ожидается обсуждение пакета мер по восстановлению и гарантиям безопасности.

Мы писали, что, по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, большинство немцев поддерживают Украину. Он подчеркнул, что украинская сторона может постоянно полагаться на Берлин, ведь помощь Киеву — это прежде всего политические интересы и интересы безопасности Германии.

Новини.LIVE сообщали, что на этой встрече президент Владимир Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения ни одна из немецких компаний не ушла из украинского бизнеса. Он выразил надежду, что Германия будет участвовать в восстановлении страны после окончания войны.