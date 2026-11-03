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Инцидент в Петропавловской Борщаговке: видео конфликта

Инцидент в Петропавловской Борщаговке: видео конфликта

3 ноября 2026 г. 0:27

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В Петропавловской Борщаговке под Киевом продолжается конфликт вокруг здания, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины. На месте событий зафиксировали поврежденные автомобили, сломанные заборы и звуки стрельбы, а среди присутствующих был даже руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, который прибыл для выяснения обстоятельств инцидента.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE в эксклюзивном видеоматериале с места событий.

Что происходит в Петропавловской Борщаговке

В Киевской области произошли столкновения возле военного объекта. В частности, на территории поселка есть поврежденные автомобили и заборы, также во время конфликта были слышны звуки, похожие на выстрелы.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что вооруженные мужчины якобы незаконно удерживали людей в подвале здания.

На место вызвали бригаду скорой помощи. По предварительным сообщениям, мужчины в помещении не позволяли медикам, которые впоследствии оказались активистами, попасть внутрь.

Также распространялись сообщения о четырех людях, которые якобы находились в критическом состоянии, но их госпитализировали, и в настоящее время началось расследование.

Что произошло в Петропавловской Борщаговке

Ранее портал Новини.LIVE сообщал, что командующий Нацгвардией Александр Пивненко объяснил пребывание 18 военных в доме под Киевом оформлением документов перед обучением. Четырех бойцов, задержанных после самовольного оставления части, доставили в медицинский центр. По факту инцидента уже назначили служебное расследование.

Также руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов лично прибыл в Петропавловскую Борщаговку. Он пообщался с ребенком, который находился в здании, и связался с его сестрой. Чиновник пообещал установить обстоятельства происшествия и наказать виновных в возможных нарушениях.

Кроме того, корпус "Азов" прокомментировал обвинения в насилии над военными. Командование призвало не препятствовать работе военных и заверило, что незаконные действия не останутся безнаказанными.

Также Новини.LIVE рассказывал, что к проверке ситуации подключился Офис военного омбудсмена. Ольга Решетилова сообщила, что военнослужащие находятся в безопасности и получают медицинскую помощь. Обстоятельства инцидента будут выяснять совместно с правоохранителями и СБУ.

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