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Российские удары по Украине и погибшие в пяти областях: эфир Вечір.LIVE

Российские удары по Украине и погибшие в пяти областях: эфир Вечір.LIVE

29 октября 2026 г. 17:12

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17:12 Российские удары по Украине и погибшие в пяти областях: эфир Вечір.LIVE

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14:29 Россия атаковала железнодорожный вокзал в Днепре: эфир День.LIVE

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19:00 Транспортный коллапс в Киеве: эфир Київський час

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18:12 Переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться 10 ноября: эфир Вечір.LIVE

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16:30 Зеленский проводит пресс-конференцию в Нидерландах: эфир Новини.LIVE

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13:05 Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE

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08:00 Успех на дистанции 15 км: Зеленский заявил о самых сильных позициях ВСУ: эфир Ранок.LIVE

27 октября 2026
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17:26 В Киеве перекрыли Южный мост: эфир Вечір.LIVE

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13:03 ЕС возобновил переговоры с Путиным, Зеленский комментирует этот контакт: эфир День.LIVE

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17:12 Российские удары по Украине и погибшие в пяти областях: эфир Вечір.LIVE

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14:29 Россия атаковала железнодорожный вокзал в Днепре: эфир День.LIVE

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19:00 Транспортный коллапс в Киеве: эфир Київський час

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18:12 Переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться 10 ноября: эфир Вечір.LIVE

Вечером 28 октября, а также ночью и утром 29 октября российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре в различных регионах Украины. В результате ударов по Днепру, Чернигову, Запорожью и Кременчугу есть погибшие и повреждены гражданские объекты.

О последствиях российских атак и других актуальных событиях будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

К беседе присоединятся:

  • Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;
  • Константин Немичев — заместитель командира полка беспилотных систем "Кракен 1654" в составе 3-го армейского корпуса;
  • Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике;
  • Оксана Жолнович — министр социальной политики Украины в 2022–2025 годах, кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital;
  • Михаил Цимбалюк — народный депутат от партии «Батькивщина», первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  • Виталий Войцеховский — народный депутат от партии "Слуга народа", член Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;
  • Позывной "Козак" — командир 1-го механизированного батальона 125-й ОВМБр Третьего армейского корпуса;
  • Святослав Павлюк — исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины";
  • Иван Крулько — народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета;
  • Александр Федиенко — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 октября российские войска атаковали с помощью дрона железнодорожный вокзал в Днепре, обстреляв платформу, на которой находились пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 октября российские войска атаковали центр Чернигова. В результате удара погибли двое несовершеннолетних, среди пострадавших есть дети. Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский назвал атаку террором против мирного населения.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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