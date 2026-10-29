Вечером 28 октября, а также ночью и утром 29 октября российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре в различных регионах Украины. В результате ударов по Днепру, Чернигову, Запорожью и Кременчугу есть погибшие и повреждены гражданские объекты.

О последствиях российских атак и других актуальных событиях будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

К беседе присоединятся:

Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;

Константин Немичев — заместитель командира полка беспилотных систем "Кракен 1654" в составе 3-го армейского корпуса;

Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике;

Оксана Жолнович — министр социальной политики Украины в 2022–2025 годах, кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital;

Михаил Цимбалюк — народный депутат от партии «Батькивщина», первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Виталий Войцеховский — народный депутат от партии "Слуга народа", член Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;

Позывной "Козак" — командир 1-го механизированного батальона 125-й ОВМБр Третьего армейского корпуса;

Святослав Павлюк — исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины";

Иван Крулько — народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета;

Александр Федиенко — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 октября российские войска атаковали с помощью дрона железнодорожный вокзал в Днепре, обстреляв платформу, на которой находились пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 октября российские войска атаковали центр Чернигова. В результате удара погибли двое несовершеннолетних, среди пострадавших есть дети. Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский назвал атаку террором против мирного населения.