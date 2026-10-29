Гостями эфира День.LIVE стали политический консультант, глава Центра политических исследований "Доктрина" Ярослав Божко, пресс-секретарь Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина", украинский авиатор Геннадий Хазан, политолог, эксперт по международным отношениям Максим Несвитайлов, народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук, доктор экономических наук, член совета НБУ Василий Фурман, министр социальной политики 2022–2025 гг., кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital Оксана Жолнович.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что 29 октября российский дрон атаковал гражданский электропоезд в Днепре, что привело к многочисленным жертвам и раненым.

Мишенью врага стала одна из платформ местного вокзала, где находился электропоезд № 866 "Днепр — Запорожье".

Как сообщали Новини.LIVE, 29 октября российский дрон атаковал железнодорожный вокзал в Днепре. В момент обстрела на перроне находились люди. На месте работают все экстренные службы.

На российский обстрел отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, необходимы справедливые и решительные действия Америки и Европы в ответ на российскую эскалацию.