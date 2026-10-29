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Россия атаковала железнодорожный вокзал в Днепре: эфир День.LIVE

Россия атаковала железнодорожный вокзал в Днепре: эфир День.LIVE

29 октября 2026 г. 14:29

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16:30 Зеленский проводит пресс-конференцию в Нидерландах: эфир Новини.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политический консультант, глава Центра политических исследований "Доктрина" Ярослав Божко, пресс-секретарь Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина", украинский авиатор Геннадий Хазан, политолог, эксперт по международным отношениям Максим Несвитайлов, народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук, доктор экономических наук, член совета НБУ Василий Фурман, министр социальной политики 2022–2025 гг., кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital Оксана Жолнович.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что 29 октября российский дрон атаковал гражданский электропоезд в Днепре, что привело к многочисленным жертвам и раненым.

Мишенью врага стала одна из платформ местного вокзала, где находился электропоезд № 866 "Днепр — Запорожье".

Как сообщали Новини.LIVE, 29 октября российский дрон атаковал железнодорожный вокзал в Днепре. В момент обстрела на перроне находились люди. На месте работают все экстренные службы.

На российский обстрел отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, необходимы справедливые и решительные действия Америки и Европы в ответ на российскую эскалацию.

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14:05 РФ пытается наступать на Харьковщине: бои под Купянском

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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