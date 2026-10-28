Успех на дистанции 15 км: Зеленский заявил о самых сильных позициях ВСУ: эфир Ранок.LIVE

Позиции Украины на фронте в 2026 году остаются самыми сильными за время полномасштабной войны. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский, подчеркнув, что дипломатические и военные возможности Украины могли бы быть ещё более значительными при условии стабильных поставок партнерами систем ПВО. Военнослужащие 2-го корпуса НГУ "Хартия" проводят подземную спецоперацию «Велес» на Купянском направлении в Харьковской области. Они продвинулись вглубь территории более чем на 15 километров. О первых результатах действий на фронте украинскому лидеру во вторник, 27 октября, доложили Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса.
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Гости:
- Дмитрий Васильев, президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;
- Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины;
- Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины;
- Алексей Богайчук, командир взвода ударных беспилотных авиационных комплексов 3-го механизированного батальона 110-й ОМБр;
- Алексей Леонов, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Леся Забуранная, народный депутат от партии "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета;
- Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеривец";
- Андрей Корецкий, доцент кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений.
Мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал три знаковые украинские военные операции, среди которых: операция "Вивальди" в Донецкой области, операция "Велес" корпуса "Хартия" и операция десантно-штурмовых войск. Отдельно он добавил, что эти позиции были бы ещё сильнее при условии стабильных поставок вооружения.
Новини.LIVE сообщали, что глава государства рассказал, что в ходе операции "Велес" украинские военные уничтожили 100 военнослужащих РФ. Сообщается, что 30 были взяты в плен, а продвижение на фронте составило 15 километров вглубь.