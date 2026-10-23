Администрация президента США Дональда Трампа не может прийти к соглашению с компанией SpaceX Илона Маска относительно причин ограничения доступа Украины к спутниковой системе Starshield. Представители Белого дома и компании перекладывают ответственность друг на друга, в то время как Украина до сих пор не получила четких объяснений.

Об этом и другом смотрите в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события в Украине и мире будут:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований в области безопасности";

Регина Харченко — исполняющая обязанности городского головы Запорожья;

Антон Грушецкий — исполнительный директор КМИС;

Сергей Козырь — народный депутат от партии "Слуга народа", соучредитель ОО "ВПЛ Украины";

Андрей Корецкий — доцент кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений.

Как сообщали Новини.LIVE, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что не считает Илона Маска главной проблемой в ситуации с ограничениями Starshield для украинских военных. Он подчеркнул, что ключевой вопрос заключается в дальнейшей политике Вашингтона в отношении Украины и России, и добавил, что США работают над возобновлением переговорного процесса.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военные столкнулись с ограничениями скорости спутниковой связи Starlink, из-за чего не могли полноценно использовать ряд дронов и отражать российские атаки. 22 октября военные подтвердили, что ограничения сняты, а ситуация стабилизировалась.