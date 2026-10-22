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Главная arrow Відео arrow Россия выпустила 21 ракету по Киеву после переговоров: эфир День.LIVE arrow
Россия выпустила 21 ракету по Киеву после переговоров: эфир День.LIVE

Россия выпустила 21 ракету по Киеву после переговоров: эфир День.LIVE

22 октября 2026 г. 13:48

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13:48 Россия выпустила 21 ракету по Киеву после переговоров: эфир День.LIVE

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08:00 Мирные переговоры по поводу войны продолжатся: эфир Ранок.LIVE

21 октября 2026
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19:00 Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час

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18:00 Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

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08:00 Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным: эфир Ранок.LIVE

20 октября 2026
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16:57 Зеленский прибыл в Осло на переговоры: эфир Вечір.LIVE

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13:25 Зеленский встретится с Виткоффом в Осло: эфир День.LIVE

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08:00 В Украине ужесточат наказание для уклонистов и СЗЧ: эфир Ранок.LIVE

19 октября 2026
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18:19 Возможна ли встреча Трампа, Си и Путина: эфир Вечір.LIVE

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13:48 Россия выпустила 21 ракету по Киеву после переговоров: эфир День.LIVE

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08:00 Мирные переговоры по поводу войны продолжатся: эфир Ранок.LIVE

21 октября 2026
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19:00 Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час

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18:00 Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

Российские войска в ночь с 21 на 22 октября нанесли три волны баллистических ударов по Киеву, применив в общей сложности 21 ракету, что привело к многочисленным разрушениям гражданской инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате атак на столицу и другие регионы погибли два человека, еще 34 получили ранения, среди них пятеро детей.

Об этом и других важных событиях будут говорить в прямом эфире День.LIVE в четверг, 22 октября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

  • Николай Голомша — бывший заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Украины, представитель UA EXPERTS;
    Антон Грушецкий — исполнительный директор Киевского международного института социологии;
  • Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
  • Марк Войджер — бывший специальный советник генерала Бена Ходжеса, президент КИНГС;
  • Тибор Томпа — глава венгерской общины Киева и Киевской области;
  • Александр Трохимец — глава Комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины, адвокат.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал массированный удар по Киеву проявлением так называемого российского "гуманизма". Он подчеркнул, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру, медицинские учреждения, торговые центры и жилые районы.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 22 октября российские войска атаковали гражданские объекты в Кременчугском районе Полтавской области. Беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры, также удару подверглось здание частной телерадиокомпании.

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