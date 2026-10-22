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Главная arrow Відео arrow Мирные переговоры по поводу войны продолжатся: эфир Ранок.LIVE arrow
Мирные переговоры по поводу войны продолжатся: эфир Ранок.LIVE

Мирные переговоры по поводу войны продолжатся: эфир Ранок.LIVE

22 октября 2026 г. 8:00

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08:00 Мирные переговоры по поводу войны продолжатся: эфир Ранок.LIVE

21 октября 2026
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19:00 Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час

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18:00 Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

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08:00 Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным: эфир Ранок.LIVE

20 октября 2026
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16:57 Зеленский прибыл в Осло на переговоры: эфир Вечір.LIVE

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13:25 Зеленский встретится с Виткоффом в Осло: эфир День.LIVE

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08:00 В Украине ужесточат наказание для уклонистов и СЗЧ: эфир Ранок.LIVE

19 октября 2026
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18:19 Возможна ли встреча Трампа, Си и Путина: эфир Вечір.LIVE

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16:39 Митинг против Кличко в Киеве: эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

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08:00 Мирные переговоры по поводу войны продолжатся: эфир Ранок.LIVE

21 октября 2026
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19:00 Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час

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18:00 Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

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08:00 Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира программы Ранок.LIVE стали кандидат политических наук Николай Капитоненко, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук, народный депутат Владимир Крейденко, и.о. председателя правления государственной акционерной компании (ГАК) "Автомобильные дороги Украины" Алексей Дорошенко, директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская и министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что спецпредставитель лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встреч с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что дискуссии были "конструктивными". По его словам, далее переговоры будут продолжаться на "техническом уровне".

Уиткофф отметил, что во время визита в РФ он и Джаред Кушнер пытались закрепить прогресс, которого удалось достичь накануне в ходе переговоров в Осло с украинскими и европейскими лидерами.

Как писали Новини.LIVE, во время переговоров Уиткоффа с Путиным в России представителям СМИ удалось зафиксировать высказывания американского посланника. На фотографиях можно разобрать отдельные фразы, в частности упоминания о позиции Трампа.

А Трамп заявил, что переговоры о прекращении российско-украинской войны, возможно, находятся на самом продвинутом этапе за всё время. В то же время специальный посланник американского президента Джаред Кушнер отметил положительные сдвиги в мирном процессе после переговоров в Норвегии и России.

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07:35 Угроза со стороны Ирана: Вашингтон передислоцирует свои войска

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Выплаты военнослужащим по инвалидности: размеры пособий для I, II и III групп

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