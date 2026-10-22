Гостями эфира программы Ранок.LIVE стали кандидат политических наук Николай Капитоненко, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук, народный депутат Владимир Крейденко, и.о. председателя правления государственной акционерной компании (ГАК) "Автомобильные дороги Украины" Алексей Дорошенко, директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская и министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что спецпредставитель лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встреч с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что дискуссии были "конструктивными". По его словам, далее переговоры будут продолжаться на "техническом уровне".

Уиткофф отметил, что во время визита в РФ он и Джаред Кушнер пытались закрепить прогресс, которого удалось достичь накануне в ходе переговоров в Осло с украинскими и европейскими лидерами.

Как писали Новини.LIVE, во время переговоров Уиткоффа с Путиным в России представителям СМИ удалось зафиксировать высказывания американского посланника. На фотографиях можно разобрать отдельные фразы, в частности упоминания о позиции Трампа.

А Трамп заявил, что переговоры о прекращении российско-украинской войны, возможно, находятся на самом продвинутом этапе за всё время. В то же время специальный посланник американского президента Джаред Кушнер отметил положительные сдвиги в мирном процессе после переговоров в Норвегии и России.