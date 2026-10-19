В субботу, 17 октября, в Киеве прошел митинг против мэра Виталия Кличко. Участники акции требовали его отставки и критиковали подготовку столицы к зиме в условиях войны. Среди основных претензий были бюджетные решения городских властей, коррупция и состояние городской инфраструктуры.

Об этом говорится в эксклюзивном репортаже Новини.LIVE.

Почему киевляне требовали отставки Кличко

В субботу, 17 октября, сотни горожан собрались у здания Киевской городской государственной администрации на Крещатике. Участники акции выдвинули требование "Кличко — в отставку". Мероприятие организовали общественные организации при поддержке волонтеров и военных.

Инициаторы протеста подчеркивали, что за российские удары по инфраструктуре отвечает агрессор. В то же время, по их мнению, подготовка города к зимнему периоду и обоснованность бюджетных решений входили в сферу ответственности городских властей и лично их главы.

Протестующие выражали недовольство работой столичных властей и возлагали ответственность за сложившуюся ситуацию на Виталия Кличко. Они отмечали, что город недостаточно подготовили к зиме в условиях российских обстрелов.

Также участники акции критиковали управленческие решения мэра и обвиняли его в попустительстве коррупции среди представителей своего окружения. По их мнению, бюджетные средства должны были направляться на повышение устойчивости столицы, а не попадать в карманы чиновников.

Протестующие вспоминали Харьков

На фоне критики столичного мэра часть участников митинга положительно отзывалась о мэре Харькова Игоре Терехове. Протестующие считают, что он лучше контролировал ситуацию в своём городе и работал для людей в сложных условиях войны.

Киевляне были убеждены, что Виталий Кличко уже давно должен был покинуть пост мэра. Некоторые участники акции заявляли, что другой руководитель смог бы лучше справиться с управлением столицей.

После митинга горожане оставили у стен КГГА картонные листки со своими мнениями о мэре. Они также заявили, что снова выйдут на Крещатик, если ситуация не изменится.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Сергей Корецкий считает, что Киев мог бы лучше подготовиться к зиме — быстрее и качественнее. По его словам, правительство берет на себя работы на незавершенных объектах, в частности в сфере защиты и резервного обеспечения, поскольку времени на ожидание нет. Также Корецкий заявил, что после временной приостановки платежей из-за финансового разрыва их уже возобновили.

Новини.LIVE писали, что во время митинга ветеран Олег Симороз заявил, что отставки мэра Киева Виталия Кличко недостаточно, и призвал привлечь его к уголовной ответственности. Среди претензий к мэру он назвал коррупционные дела в его окружении, застройку столицы и насилие в отношении активистов. Также Симороз раскритиковал состояние укрытий в Киеве и заявил, что городские власти уделяют недостаточно внимания безопасности жителей и подготовке к зиме.