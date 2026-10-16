РФ массированно атаковала ТЦ и энергообъекты, есть пострадавшие: эфир День.LIVE

В ночь на 16 октября Россия совершила массированную атаку на Украину, задействовав 149 ударных дронов. Как сообщили Воздушные силы, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 114 дронов. При этом попадания зафиксировали в 24 местах, еще в 14 местах упали обломки беспилотников.

В результате обстрелов в Волынской, Ровенской, Тернопольской и других областях повреждения получили предприятия, жилые дома и объекты инфраструктуры. В Умани после падения беспилотника загорелось многоэтажное здание, есть пострадавшие. На Волыни в результате атаки погиб человек. Также смертельные последствия имели утренние российские удары по Харькову. Кроме того, в нескольких городах сообщили о перебоях с электроснабжением.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований в области безопасности";

Андрей Витренко, депутат Киевского городского совета, "Слуга народа", заместитель министра образования Украины;

Виктория Берещак, обозревательница рынка недвижимости;

Елена Тонкошкуренко, директор компании СЕНТА ФАРМ, отечественного производителя средств для остановки критических кровотечений;

Виктория Вдовиченко, содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики, Кембриджский университет;

Мы писали, что в Сумах российский дрон попал в торговый центр, три человека пострадали, повреждены крыша и фасад здания. В Ровенской области в результате атаки пострадали семь человек, повреждены жилые дома и автомобили, один частный дом полностью разрушен.

Новини.LIVE сообщали, что Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Утром 16 октября из-за ударов по энергообъектам в Киеве, а впоследствии и в трех районах области ввели экстренные отключения электроэнергии.