Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Глобальный кризис весной и рост цен на лекарства: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE arrow
Глобальный кризис весной и рост цен на лекарства: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Глобальный кризис весной и рост цен на лекарства: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

15 октября 2026 г. 20:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:00 Глобальный кризис весной и рост цен на лекарства: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Text

18:31 Удар по Прилукам и визит Мерца, — Остаповец.LIVE

Text

17:14 Зеленский встретится в Брюсселе с лидерами ЕС: эфир Вечір.LIVE

Text

13:20 ВМС сбили 6 российских истребителей: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский хочет мира и прекращения огня: эфир Ранок.LIVE

14 октября 2026
Text

18:29 Зеленский проведет переговоры в Лондоне: эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 Россия обстреляла ракетами все ТЭЦ Киева: эфир День.LIVE

Text

08:10 Россия нанесла ракетный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

13 октября 2026
Text

22:44 Захватит ли РФ Донбасс и пойдет ли на Киев: интервью с Александром Пивненко

Text

18:26 Украину не предупредили о запуске баллистической ракеты по Киеву: эфир Вечір.LIVE

Text

20:00 Глобальный кризис весной и рост цен на лекарства: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Text

18:31 Удар по Прилукам и визит Мерца, — Остаповец.LIVE

Text

17:14 Зеленский встретится в Брюсселе с лидерами ЕС: эфир Вечір.LIVE

Text

13:20 ВМС сбили 6 российских истребителей: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский хочет мира и прекращения огня: эфир Ранок.LIVE

Украина может столкнуться с новыми экономическими вызовами из-за ситуации на топливном рынке, инфляции, энергетических рисков и возможного подорожания лекарственных средств. Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ проанализирует последствия решений администрации президента США Дональда Трампа, перспективы международной поддержки Украины и угрозы для украинской экономики накануне зимы.

Об этом экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал в интервью ведущему Новини.LIVE Виталию Прудиусу.

Кущ о российском дизеле и рисках дефицита топлива

Одной из главных тем разговора станет ослабление американских санкций в отношении российского дизельного топлива. Кущ рассмотрит возможные интересы Трампа и последствия таких решений для Украины.

Отдельно экономист проанализирует заявления американского чиновника Скотта Бессента относительно закупки Европой российских энергоресурсов.

Также во время интервью обсудят возможность роста стоимости дизельного топлива до более чем 100 гривен за литр и обстоятельства, при которых украинский рынок может столкнуться с его дефицитом.

Еще одним вопросом станет угроза энергетического кризиса и его возможное влияние на украинскую экономику.

Экономические проблемы Украины и международная поддержка

Кущ также рассмотрит перспективы совместного давления Соединенных Штатов и Китая на Россию и возможности Великобритании компенсировать американскую поддержку Украины.

Во время разговора поднимут вопросы членства Украины в НАТО, нейтрального статуса и возможных сценариев дальнейшего развития государства.

Отдельное внимание уделят развитию собственной противовоздушной обороны, в частности опыту Израиля, который Украина могла бы использовать для усиления защиты от воздушных атак.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о возможном длительном процессе вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, переговоры о членстве могут продолжаться до 20 лет. Венгерский премьер также выступил против ускоренного присоединения Украины к ЕС.

Также Новини.LIVE писал, что Франция обеспечивает около двух третей разведывательных данных, которые Украина получает от западных партнеров. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж существенно увеличил вклад в разведывательную поддержку Украины по сравнению с началом полномасштабной войны.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

20:58 Расстрел военных на Харьковщине: россиянину предъявлено подозрение

20:44 В Киеве прошел турнир по ММА в честь разведчиков АРТАНа

20:20 Три SIM-карты не нужны: как оставаться на связи во время блэкаута

20:15 Кабмин утвердил новые правила обучения во время длительных тревог

20:08 Где дешевле жить в Буковеле в декабре: разница в цене достигает 7 000 гривен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:03 Сделки стоят жизней: в Нью-Йорке выступили против ослабления санкций РФ

20:00 Отец на фронте: как получить свидетельство о рождении ребенка

Text

20:00 Глобальный кризис весной и рост цен на лекарства: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

19:28 Суд обязал ТЦК снять женщину с учета из-за ошибки в документах

19:26 Зеленский: Украина сэкономила миллиарды на оборону Европы

20:58 Расстрел военных на Харьковщине: россиянину предъявлено подозрение

20:44 В Киеве прошел турнир по ММА в честь разведчиков АРТАНа

20:20 Три SIM-карты не нужны: как оставаться на связи во время блэкаута

20:15 Кабмин утвердил новые правила обучения во время длительных тревог

20:08 Где дешевле жить в Буковеле в декабре: разница в цене достигает 7 000 гривен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:03 Сделки стоят жизней: в Нью-Йорке выступили против ослабления санкций РФ

20:00 Отец на фронте: как получить свидетельство о рождении ребенка

19:28 Суд обязал ТЦК снять женщину с учета из-за ошибки в документах

19:26 Зеленский: Украина сэкономила миллиарды на оборону Европы

19:25 Уволили во время отпуска, но не выплатили: когда можно требовать компенсацию

06:33 Зима без света и тепла: как одесситы готовятся к холодам

14 октября
Эксклюзив

20:08 Собственная квартира за границей: как и где украинцам купить жилье

06:33 Подготовка к зиме: будут ли одесситы с теплом в домах

12 октября

22:33 Энергетическое перемирие: одесситы о заявлении Трампа

10 октября

06:33 Ситуация в Николаеве: планируют ли горожане уезжать за границу

9 октября
Репортаж

06:33 Цены на рынках выросли: стоимость продуктовой корзины в Одессе

8 октября

06:33 Одесса глазами жителей: что одесситы хотят изменить в городе

6 октября

06:33 Россияне запускают дроны по собакам: питомцы одесского центра адопции

3 октября

06:33 Несокрушимая Одесса: что может заставить людей уехать из родного города

1 октября

06:33 День защитников и защитниц: что одесситы желают украинским военным

Text

20:00 Глобальный кризис весной и рост цен на лекарства: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Text

18:31 Удар по Прилукам и визит Мерца, — Остаповец.LIVE

Text

17:14 Зеленский встретится в Брюсселе с лидерами ЕС: эфир Вечір.LIVE

Text

13:20 ВМС сбили 6 российских истребителей: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский хочет мира и прекращения огня: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Удар по Прилукам и визит Мерца, — Остаповец.LIVE

Удар по Прилукам и визит Мерца, — Остаповец.LIVE

15 октября 2026 г. 18:31
Зеленский встретится в Брюсселе с лидерами ЕС: эфир Вечір.LIVE

Зеленский встретится в Брюсселе с лидерами ЕС: эфир Вечір.LIVE

15 октября 2026 г. 17:14
ВМС сбили 6 российских истребителей: эфир День.LIVE

ВМС сбили 6 российских истребителей: эфир День.LIVE

15 октября 2026 г. 13:20
Зеленский хочет мира и прекращения огня: эфир Ранок.LIVE

Зеленский хочет мира и прекращения огня: эфир Ранок.LIVE

15 октября 2026 г. 8:00
Зеленский проведет переговоры в Лондоне: эфир Вечір.LIVE

Зеленский проведет переговоры в Лондоне: эфир Вечір.LIVE

14 октября 2026 г. 18:29
Россия обстреляла ракетами все ТЭЦ Киева: эфир День.LIVE

Россия обстреляла ракетами все ТЭЦ Киева: эфир День.LIVE

14 октября 2026 г. 13:04
Россия нанесла ракетный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

Россия нанесла ракетный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

14 октября 2026 г. 8:10
Захватит ли РФ Донбасс и пойдет ли на Киев: интервью с Александром Пивненко

Захватит ли РФ Донбасс и пойдет ли на Киев: интервью с Александром Пивненко

13 октября 2026 г. 22:44

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации