Украина может столкнуться с новыми экономическими вызовами из-за ситуации на топливном рынке, инфляции, энергетических рисков и возможного подорожания лекарственных средств. Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ проанализирует последствия решений администрации президента США Дональда Трампа, перспективы международной поддержки Украины и угрозы для украинской экономики накануне зимы.

Об этом экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал в интервью ведущему Новини.LIVE Виталию Прудиусу.

Кущ о российском дизеле и рисках дефицита топлива

Одной из главных тем разговора станет ослабление американских санкций в отношении российского дизельного топлива. Кущ рассмотрит возможные интересы Трампа и последствия таких решений для Украины.

Отдельно экономист проанализирует заявления американского чиновника Скотта Бессента относительно закупки Европой российских энергоресурсов.

Также во время интервью обсудят возможность роста стоимости дизельного топлива до более чем 100 гривен за литр и обстоятельства, при которых украинский рынок может столкнуться с его дефицитом.

Еще одним вопросом станет угроза энергетического кризиса и его возможное влияние на украинскую экономику.

Экономические проблемы Украины и международная поддержка

Кущ также рассмотрит перспективы совместного давления Соединенных Штатов и Китая на Россию и возможности Великобритании компенсировать американскую поддержку Украины.

Во время разговора поднимут вопросы членства Украины в НАТО, нейтрального статуса и возможных сценариев дальнейшего развития государства.

Отдельное внимание уделят развитию собственной противовоздушной обороны, в частности опыту Израиля, который Украина могла бы использовать для усиления защиты от воздушных атак.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о возможном длительном процессе вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, переговоры о членстве могут продолжаться до 20 лет. Венгерский премьер также выступил против ускоренного присоединения Украины к ЕС.

Также Новини.LIVE писал, что Франция обеспечивает около двух третей разведывательных данных, которые Украина получает от западных партнеров. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж существенно увеличил вклад в разведывательную поддержку Украины по сравнению с началом полномасштабной войны.