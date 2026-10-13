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Украину не предупредили о запуске баллистической ракеты по Киеву: эфир Вечір.LIVE

Украину не предупредили о запуске баллистической ракеты по Киеву: эфир Вечір.LIVE

13 октября 2026 г. 18:26

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18:26 Украину не предупредили о запуске баллистической ракеты по Киеву: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Зеленский обнародовал данные о потерях РФ в войне: эфир Ранок.LIVE

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18:16 Зеленский заявил о риске зернового кризиса через несколько месяцев: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Украина ответит на российские удары по энергетике: эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры не предупредили Украину о запуске российских баллистических ракет, которые атаковали Киев вечером 12 октября. По словам главы государства, ракеты попали в гражданскую инфраструктуру, а своевременные разведывательные данные о таких запусках помогли бы спасти жизни людей.

Об этом и другом будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 13 октября, сообщил портал Новини.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

  • Александр Пивненко — командующий Национальной гвардией Украины;
  • Олег Устенко — экономист, советник Президента Украины в 2019–2024 годах;
  • Вадим Ивченко — народный депутат Украины от партии "Батькивщина", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Ирина Никорак — народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность", председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций;
  • Олег Постернак — политтехнолог;
  • Андрей Гевко — вице-президент Теплоэнергетического кластера Украины;
  • Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы;Ольга Голубовская — заслуженный врач Украины, врач-инфекционист.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что советник Президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал публикацию американского издания о якобы новом мирном плане. Он назвал материал неплохим пиаром американской стороны. По словам Литвина, обнародованные предложения отражают взгляды лишь части делегации США, а не общую позицию участников переговоров.

Также Новини.LIVE писал, что Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов России. В Курской области поражена ремонтная база ракетных комплексов "Искандер-М", а в Брянской области — радиолокационная станция. Кроме того, украинские военные атаковали склады топлива и боеприпасов в оккупированной Луганской области.

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