Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры не предупредили Украину о запуске российских баллистических ракет, которые атаковали Киев вечером 12 октября. По словам главы государства, ракеты попали в гражданскую инфраструктуру, а своевременные разведывательные данные о таких запусках помогли бы спасти жизни людей.

Об этом и другом будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 13 октября, сообщил портал Новини.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

Александр Пивненко — командующий Национальной гвардией Украины;

Олег Устенко — экономист, советник Президента Украины в 2019–2024 годах;

Вадим Ивченко — народный депутат Украины от партии "Батькивщина", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Ирина Никорак — народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность", председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций;

Олег Постернак — политтехнолог;

Андрей Гевко — вице-президент Теплоэнергетического кластера Украины;

Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы;Ольга Голубовская — заслуженный врач Украины, врач-инфекционист.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что советник Президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал публикацию американского издания о якобы новом мирном плане. Он назвал материал неплохим пиаром американской стороны. По словам Литвина, обнародованные предложения отражают взгляды лишь части делегации США, а не общую позицию участников переговоров.

Также Новини.LIVE писал, что Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов России. В Курской области поражена ремонтная база ракетных комплексов "Искандер-М", а в Брянской области — радиолокационная станция. Кроме того, украинские военные атаковали склады топлива и боеприпасов в оккупированной Луганской области.