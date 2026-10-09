В результате российских ударов в Украине зафиксированы многочисленные повреждения энергосетей и объектов передачи электроэнергии. Президент Владимир Зеленский сообщил, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно, а Украина нуждается в дополнительном энергетическом оборудовании и средствах противовоздушной обороны.
Об этом и других темах будут говорить в эфире Вечір.LIVE.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня, начиная с 18:00, в студии будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:
- Александр Харченко — директор Центра исследований энергетики;
- Дмитрий Гордон — журналист;
- Руслан Горбенко — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Дмитрий Васильев — президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;
- Михаил Цымбалюк — народный депутат Украины от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
- Юрий Подорожный — политтехнолог;
- Игорь Гарбарук — международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";
- Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что вечером 8 октября российские войска атаковали важный энергетический объект Киева.
Также Новини.LIVE писал, что 8 октября в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за падения напряжения в высоковольтной сети. В Минэнерго объяснили, что российские атаки повредили оборудование, из-за чего ранее опубликованные почасовые графики временно отменили.