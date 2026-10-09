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Зеленский сообщил о повреждении энергосети: эфир Вечір.LIVE

Зеленский сообщил о повреждении энергосети: эфир Вечір.LIVE

9 октября 2026 г. 17:59

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17:59 Зеленский сообщил о повреждении энергосети: эфир Вечір.LIVE

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18:08 Украина готова к трехсторонним переговорам в октябре: эфир Вечір.LIVE

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17:59 Зеленский сообщил о повреждении энергосети: эфир Вечір.LIVE

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13:08 В Украине ввели аварийные отключения электричества: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский поручил СБУ подготовить ответ РФ за Краматорск и Прилуки: эфир Ранок.LIVE

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17:30 Зеленский рассказал, как заставить Путина сесть за стол переговоров: эфир Вечір.LIVE

В результате российских ударов в Украине зафиксированы многочисленные повреждения энергосетей и объектов передачи электроэнергии. Президент Владимир Зеленский сообщил, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно, а Украина нуждается в дополнительном энергетическом оборудовании и средствах противовоздушной обороны.

Об этом и других темах будут говорить в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня, начиная с 18:00, в студии будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

  • Александр Харченко — директор Центра исследований энергетики;
  • Дмитрий Гордон — журналист;
  • Руслан Горбенко — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Дмитрий Васильев — президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;
  • Михаил Цымбалюк — народный депутат Украины от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  • Юрий Подорожный — политтехнолог;
  • Игорь Гарбарук — международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";
  • Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что вечером 8 октября российские войска атаковали важный энергетический объект Киева.

Также Новини.LIVE писал, что 8 октября в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за падения напряжения в высоковольтной сети. В Минэнерго объяснили, что российские атаки повредили оборудование, из-за чего ранее опубликованные почасовые графики временно отменили.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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