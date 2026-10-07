Украина готова уже в октябре провести трехсторонние переговоры с США и Россией и ожидает сигнала от Москвы. Об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил 7 октября, подчеркнув, что Киев выступает за встречу на уровне лидеров, но готов и к переговорам на других уровнях.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 7 октября.

Гости эфира:

Сергей Ауслендер, журналист (Израиль)

Роман Свитан, полковник ВСУ в запасе, военный аналитик

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007–2010)

Александр Гречко, соучредитель ОО "Пассажиры Киева"

Андрей Корецкий, доцент кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений

Николай Вихарев, архитектор, руководитель и основатель VIHAREV architects and engineers

Андрей Миргородский

Оксана Савчук, народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина готова работать над созданием пяти форматов прекращения огня. В частности, речь идет о полном и безусловном прекращении огня, договоренностях по Черному морю и энергетическом перемирии. Однако, по словам Георгия Тихого, для начала перемирия необходимо аналогичное согласие России.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина выразила готовность согласовывать с ЕС параметры интеграции отечественного агросектора. Переговоры по сельскохозяйственной продукции и аграрной отрасли не будут простыми.