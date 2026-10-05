Утром 5 октября российский снаряд попал в пассажирский автобус, который находился возле пункта пропуска "Паланка" на границе Украины и Молдовы. Как сообщила Пограничная полиция Республики Молдова, около 09:38 снаряд отскочил от земли и пробил рейсовый автобус, который стоял возле шлагбаума. В результате взрыва транспортное средство и кабина контроля были повреждены.

Об этом и других важных событиях в Украине и мире будут говорить в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Станислав Лифлянчик — адвокат;

Олесь Мосенко, позывной "Барс" — заместитель командира Ветеранского корпуса;

Виктор Гальчинский — член правления ОО "Линия 102.Юа", финансовый аналитик;

Виталий Селик — председатель общественной организации "Совет по урбанистике Киева";

Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института;

Максим Несвитайлов — политолог, эксперт по международным отношениям;

Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, пункт пропуска "Паланка—Маяки—Удобное" на границе Молдовы и Украины временно приостановил работу после падения снаряда поблизости. В результате рикошета были повреждены автобус и контрольная кабина, а сотрудник пограничной полиции Молдовы получил лёгкие травмы.

Как сообщали Новини.LIVE, во время массированной атаки РФ на Одесскую область 3 октября пять беспилотников вторглись в воздушное пространство Молдовы. После взрывов в нескольких районах страны правоохранители обнаружили обломки дронов, а в одном из населенных пунктов из-за падения обломков возник пожар и были повреждены окна здания.