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РФ ударила по автобусу у границы с Молдовой: эфир День.LIVE

РФ ударила по автобусу у границы с Молдовой: эфир День.LIVE

5 октября 2026 г. 13:24

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Утром 5 октября российский снаряд попал в пассажирский автобус, который находился возле пункта пропуска "Паланка" на границе Украины и Молдовы. Как сообщила Пограничная полиция Республики Молдова, около 09:38 снаряд отскочил от земли и пробил рейсовый автобус, который стоял возле шлагбаума. В результате взрыва транспортное средство и кабина контроля были повреждены.

Об этом и других важных событиях в Украине и мире будут говорить в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Станислав Лифлянчик — адвокат;
  • Олесь Мосенко, позывной "Барс" — заместитель командира Ветеранского корпуса;
  • Виктор Гальчинский — член правления ОО "Линия 102.Юа", финансовый аналитик;
  • Виталий Селик — председатель общественной организации "Совет по урбанистике Киева";
  • Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института;
  • Максим Несвитайлов — политолог, эксперт по международным отношениям;
  • Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, пункт пропуска "Паланка—Маяки—Удобное" на границе Молдовы и Украины временно приостановил работу после падения снаряда поблизости. В результате рикошета были повреждены автобус и контрольная кабина, а сотрудник пограничной полиции Молдовы получил лёгкие травмы.

Как сообщали Новини.LIVE, во время массированной атаки РФ на Одесскую область 3 октября пять беспилотников вторглись в воздушное пространство Молдовы. После взрывов в нескольких районах страны правоохранители обнаружили обломки дронов, а в одном из населенных пунктов из-за падения обломков возник пожар и были повреждены окна здания.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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