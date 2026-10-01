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Зеленский поручил усилить защиту Киева: эфир Вечір.LIVE

Зеленский поручил усилить защиту Киева: эфир Вечір.LIVE

1 октября 2026 г. 17:37

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17:37 Зеленский поручил усилить защиту Киева: эфир Вечір.LIVE

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18:20 Зеленский, Драпатый и Хмара навестили бойцов операции "Вивальди": эфир Вечір.LIVE

После российских ударов защиту критически важной инфраструктуры Киева усилят. Владимир Зеленский сообщил об изменениях в системе реагирования и перераспределении ресурсов. Также будут проверены договоренности относительно боеприпасов для F-16 и ракет ПВО.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 1 октября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Оксана Жолнович — министр социальной политики (2022–2025 годы), кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital;
  • Дмитрий Макогон — инженер-конструктор;
  • Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике;
  • Богдан Слуцкий — экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС);
  • Николай Томенко — политический и общественный деятель;
  • Сергей Грабский — полковник, военный эксперт;
  • Алексей Кущ — экономист и финансовый аналитик;
  • Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО (2008–2011 годы);
  • Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский сообщил о согласовании с Еврокомиссией формата и сроков покрытия финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026–2027 годах. Стороны определили необходимые шаги для обеспечения полного объема поддержки. В дальнейшем эту работу будут ежемесячно координировать и согласовывать необходимые действия.

Новини.LIVE также писали, что 1 октября 2026 года Зеленский сообщил о поражении российских военных целей в Черном море и нескольких регионах РФ. Среди них — место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области, нефтяной объект в Самарской и склад снабжения в Брянской области. Президент поблагодарил украинских военных и работников оборонной сферы за результаты работы.

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