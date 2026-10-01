Сегодня, 1 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины.
В этот день чествуют мужество, отвагу и самоотверженность украинских воинов, которые защищают наше государство. Благодарим всех защитников и защитниц за их службу и вклад в борьбу за будущее Украины.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 1 октября.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Евгений "Дисней" Жуков, заместитель командира отдела коммуникаций 3-й ОШБр;
- Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;
- Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
- Александр Коваленко, пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации;
- Арсений Пушкаренко, народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
- Дмитрий Шмулянский, редактор портала "Милитарный";
- Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков;
- Виктор Трегубов, пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник;
- Павел Петров, пресс-секретарь ГСЧС г. Киева.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский встретился с военными, участвующими в операции "Вивальди", и обсудил с ними дальнейшие планы. По его словам, за три сезона Силы обороны сорвали планы россиян прорвать тыл Славянско-Краматорской агломерации и стабилизировали ситуацию на этом участке фронта.
Также Новини.LIVE писали, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина уже использует в боевых условиях перехватчики российских реактивных дронов. Сейчас ведется работа над расширением производства и совершенствованием технологии. Ожидается, что к самому сложному периоду этой зимы её удастся нарастить.