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Украина отмечает День защитников и защитниц: эфир Ранок.LIVE

Украина отмечает День защитников и защитниц: эфир Ранок.LIVE

1 октября 2026 г. 8:00

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08:00 Украина отмечает День защитников и защитниц: эфир Ранок.LIVE

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08:00 Хмара рассказал, как усилят защиту Киева от российских атак: эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2026
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17:53 Украина тестирует собственные перехватчики: эфир Вечір.LIVE

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18:23 Россия атаковала Киев, Зеленский обещает ответить: эфир Вечір.LIVE

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13:18 Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Украина отмечает День защитников и защитниц: эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2026
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19:21 Будут ли в столице свет и интернет зимой после ударов РФ: "Київський час"

Text

18:20 Зеленский, Драпатый и Хмара навестили бойцов операции "Вивальди": эфир Вечір.LIVE

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13:35 Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE

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08:00 Хмара рассказал, как усилят защиту Киева от российских атак: эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 1 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины.

В этот день чествуют мужество, отвагу и самоотверженность украинских воинов, которые защищают наше государство. Благодарим всех защитников и защитниц за их службу и вклад в борьбу за будущее Украины.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 1 октября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Евгений "Дисней" Жуков, заместитель командира отдела коммуникаций 3-й ОШБр;
  • Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
  • Александр Коваленко, пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации;
  • Арсений Пушкаренко, народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
  • Дмитрий Шмулянский, редактор портала "Милитарный";
  • Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков;
  • Виктор Трегубов, пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник;
  • Павел Петров, пресс-секретарь ГСЧС г. Киева.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский встретился с военными, участвующими в операции "Вивальди", и обсудил с ними дальнейшие планы. По его словам, за три сезона Силы обороны сорвали планы россиян прорвать тыл Славянско-Краматорской агломерации и стабилизировали ситуацию на этом участке фронта.

Также Новини.LIVE писали, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина уже использует в боевых условиях перехватчики российских реактивных дронов. Сейчас ведется работа над расширением производства и совершенствованием технологии. Ожидается, что к самому сложному периоду этой зимы её удастся нарастить.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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