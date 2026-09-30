Сегодня в прямом эфире "Київського часу" будут обсуждать последствия ударов по Киеву и основные риски для столицы в преддверии зимы. Выдержит ли энергосистема новые атаки, что будет со светом, мобильной связью и Интернетом и к каким сценариям стоит готовиться киевлянам.

Посмотреть эфир "Київського часу" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира "Київського часу"

Сегодня важные темы будут обсуждать:

Александр Ковтунов — председатель Дарницкой РГА в Киеве

Виктор Глеба — эксперт по градостроительству, заместитель главного архитектора Киева в 2004–2008 годах

Владимир Мартыненко — адвокат, советник министра внутренних дел в 2015–2021 годах

Станислав Игнатьев — эксперт по энергетике, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"

Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от партии "Батькивщина"

Александр Ольшанский, президент Internet Invest Group

Темы эфира «Киевское время»

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в ходе эфира "Київського часу":

Безопасно ли открывать Южный мост для движения во время дронной тревоги после падения на него обломков

Если реактивный "Шахед" пролетает над Киевом за три минуты, нужно ли делить тревоги на желтый и красный уровни

Почему за 4,5 года в Киеве установили только одно мобильное укрытие и кто отвечает за появление новых

Что будет со светом этой зимой после удара по Трипольской ТЭС и как Киев готовится к новым атакам на энергетику

Как удары по дата-центрам могут повлиять на интернет и связь в столице

На что Киев направит новый кредит в размере 1,5 млрд грн для укрепления энергоустойчивости

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 30 сентября в Киевской области действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии. Ограничения касаются двух из 12 очередей — 3.2 и 5.2.

Также Новини.LIVE писал, что в результате российского ракетного удара по Киеву в Святошинском районе погибли три поколения одной семьи. Российская ракета разрушила частный дом, ещё одна пострадавшая скончалась по дороге в больницу.