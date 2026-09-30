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Будут ли в столице свет и интернет зимой после ударов РФ: "Київський час"

Будут ли в столице свет и интернет зимой после ударов РФ: "Київський час"

30 сентября 2026 г. 19:21

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19:21 Будут ли в столице свет и интернет зимой после ударов РФ: "Київський час"

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18:20 Зеленский, Драпатый и Хмара навестили бойцов операции "Вивальди": эфир Вечір.LIVE

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08:00 Хмара рассказал, как усилят защиту Киева от российских атак: эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2026
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17:53 Украина тестирует собственные перехватчики: эфир Вечір.LIVE

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13:20 Россия повредила депо и датацентры в Киеве: эфир День.LIVE

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08:00 Россия расширяет мобилизацию и вербовку иностранцев: эфир Ранок.LIVE

28 сентября 2026
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18:23 Россия атаковала Киев, Зеленский обещает ответить: эфир Вечір.LIVE

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13:18 Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Россия нанесла массированный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

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19:21 Будут ли в столице свет и интернет зимой после ударов РФ: "Київський час"

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18:20 Зеленский, Драпатый и Хмара навестили бойцов операции "Вивальди": эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE

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08:00 Хмара рассказал, как усилят защиту Киева от российских атак: эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2026
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17:53 Украина тестирует собственные перехватчики: эфир Вечір.LIVE

Сегодня в прямом эфире "Київського часу" будут обсуждать последствия ударов по Киеву и основные риски для столицы в преддверии зимы. Выдержит ли энергосистема новые атаки, что будет со светом, мобильной связью и Интернетом и к каким сценариям стоит готовиться киевлянам.

Посмотреть эфир "Київського часу" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира "Київського часу"

Сегодня важные темы будут обсуждать:

  • Александр Ковтунов — председатель Дарницкой РГА в Киеве
  • Виктор Глеба — эксперт по градостроительству, заместитель главного архитектора Киева в 2004–2008 годах
  • Владимир Мартыненко — адвокат, советник министра внутренних дел в 2015–2021 годах
  • Станислав Игнатьев — эксперт по энергетике, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
  • Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от партии "Батькивщина"
  • Александр Ольшанский, президент Internet Invest Group

Темы эфира «Киевское время»

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в ходе эфира "Київського часу":

  • Безопасно ли открывать Южный мост для движения во время дронной тревоги после падения на него обломков
  • Если реактивный "Шахед" пролетает над Киевом за три минуты, нужно ли делить тревоги на желтый и красный уровни
  • Почему за 4,5 года в Киеве установили только одно мобильное укрытие и кто отвечает за появление новых
  • Что будет со светом этой зимой после удара по Трипольской ТЭС и как Киев готовится к новым атакам на энергетику
  • Как удары по дата-центрам могут повлиять на интернет и связь в столице
  • На что Киев направит новый кредит в размере 1,5 млрд грн для укрепления энергоустойчивости

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 30 сентября в Киевской области действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии. Ограничения касаются двух из 12 очередей — 3.2 и 5.2.

Также Новини.LIVE писал, что в результате российского ракетного удара по Киеву в Святошинском районе погибли три поколения одной семьи. Российская ракета разрушила частный дом, ещё одна пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

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18:47 В трех областях Украины введены аварийные отключения света

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:45 УЗ обновляет старые вагоны: что изменится для пассажиров

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