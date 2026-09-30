Сегодня в прямом эфире "Київського часу" будут обсуждать последствия ударов по Киеву и основные риски для столицы в преддверии зимы. Выдержит ли энергосистема новые атаки, что будет со светом, мобильной связью и Интернетом и к каким сценариям стоит готовиться киевлянам.
Посмотреть эфир "Київського часу" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.
Гости эфира "Київського часу"
Сегодня важные темы будут обсуждать:
- Александр Ковтунов — председатель Дарницкой РГА в Киеве
- Виктор Глеба — эксперт по градостроительству, заместитель главного архитектора Киева в 2004–2008 годах
- Владимир Мартыненко — адвокат, советник министра внутренних дел в 2015–2021 годах
- Станислав Игнатьев — эксперт по энергетике, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
- Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от партии "Батькивщина"
- Александр Ольшанский, президент Internet Invest Group
Темы эфира «Киевское время»
Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в ходе эфира "Київського часу":
- Безопасно ли открывать Южный мост для движения во время дронной тревоги после падения на него обломков
- Если реактивный "Шахед" пролетает над Киевом за три минуты, нужно ли делить тревоги на желтый и красный уровни
- Почему за 4,5 года в Киеве установили только одно мобильное укрытие и кто отвечает за появление новых
- Что будет со светом этой зимой после удара по Трипольской ТЭС и как Киев готовится к новым атакам на энергетику
- Как удары по дата-центрам могут повлиять на интернет и связь в столице
- На что Киев направит новый кредит в размере 1,5 млрд грн для укрепления энергоустойчивости
Ранее Новини.LIVE сообщал, что 30 сентября в Киевской области действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии. Ограничения касаются двух из 12 очередей — 3.2 и 5.2.
Также Новини.LIVE писал, что в результате российского ракетного удара по Киеву в Святошинском районе погибли три поколения одной семьи. Российская ракета разрушила частный дом, ещё одна пострадавшая скончалась по дороге в больницу.