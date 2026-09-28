Россия атаковала Киев, Зеленский обещает ответить: эфир Вечір.LIVE

Российские войска с самого утра атакуют столицу реактивными дронами. В результате ударов в разных районах столицы вспыхнули пожары, последствия атак зафиксированы и в центральной части города. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о ситуации в Киеве и ходе ликвидации последствий российских ударов.

"Обязательно будет ответ России", — категорично заявил он, подчеркнув необходимость единства мирового сообщества против кремлевского режима.

Владимир Зеленский отдельно сообщил, что международные партнеры должны осознавать: поддержка Украины означает прежде всего защиту жизни людей и противодействие нормализации террора. Президент призвал добиваться реальных последствий для России за её агрессию и поблагодарил всех, кто помогает Украине.

Смотрите об этом в эфире Вечір.LIVE.

Гости:

Дмитрий Быков, публицист, писатель и поэт

Сергей Козырь, народный депутат от партии "Слуга народа", соучредитель ОО "ВПЛ Украины"

Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета

Олег Батурин, журналист, документирующий военные преступления в рамках проекта The Reckoning и Центра журналистских расследований

Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба"

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук

Иван Плачков, министр топлива и энергетики Украины в 2005–2006 гг.

Константин Криволап, авиаэксперт

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по зданию Академии наук и больнице в центре Киева. Сообщается, что погибла женщина, а ранения получили шесть человек, в том числе трое детей.

Мы писали, что глава государства призвал международных партнеров перейти от заявлений к конкретным решениям по поддержке Украины. Речь идет, в частности, об усилении противовоздушной обороны, помощи энергетическому сектору и финансовой поддержке для покрытия бюджетного дефицита.