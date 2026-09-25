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Трамп окончательно одобрил передачу Украине лицензий на производство Patriot: эфир День.LIVE

Трамп окончательно одобрил передачу Украине лицензий на производство Patriot: эфир День.LIVE

25 сентября 2026 г. 13:22

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13:22 Трамп окончательно одобрил передачу Украине лицензий на производство Patriot: эфир День.LIVE

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13:22 Трамп окончательно одобрил передачу Украине лицензий на производство Patriot: эфир День.LIVE

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12:56 Зеленский допустил встречу с Трампом и Путиным на G20: эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп окончательно одобрил передачу Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Трамп сообщил ему об этом во время их последней встречи.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований в области безопасности";
  • Виталий Ким, министр по делам ветеранов Украины;
  • Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 годах;
  • Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины в 2016–2019 годах;
  • Илья Котов, кандидат наук в области государственного управления, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;
  • Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций".

Новини.LIVE сообщали, что, по словам Зеленского, президент США заверил его, что Украина получит соответствующие лицензии. В то же время глава государства не уточнил, когда именно документы будут переданы Украине и когда может начаться производство.

Мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после встречи с президентом США переговорные группы провели отдельные длительные переговоры по деталям мирного процесса. Украина должна обсудить наработки с европейской стороной, в то время как американская сторона проведет консультации с Россией, после чего стороны планируют вернуться к обсуждению примерно через 10 дней.

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