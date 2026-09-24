Президент Владимир Зеленский заявил в Нью-Йорке, что саммит "Группы двадцати" в Майами может послужить платформой для трехсторонней встречи Украины, США и России, и Киев поддержит такой формат при наличии соответствующей договоренности.

Об этом и не только будут говорить в эфире "День.LIVE" в четверг, 24 сентября.

Гости эфира:

Ольга Кондратюк — экономист, эксперт по санкционной политике;

Леся Забуранная — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета;

Олег Ривтин — генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменных имен Cityhost.ua;

Александр Сиренко — аналитик консалтинговой компании "Нафторинок";

Олег Постернак — политтехнолог;

Иван Киричевский — военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express;

Владимир Власюк — кандидат экономических наук, генеральный директор "Укрпромвнешэкспертизы";

Максим Несвитайлов — политолог, эксперт по международным отношениям.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудил последствия трех волн российских ударов по Киеву и усиление защиты от баллистических атак. Президент подчеркнул ежедневную потребность Украины в ракетах-перехватчиках для систем Patriot.

Также Новини.LIVE писал, что из-за дефицита Украина получает ракеты для Patriot небольшими партиями — по одной, двум, трем или пяти штукам. По словам Зеленского, в целом речь идет о сотнях ракет, которые Украина вынуждена собирать буквально поштучно.