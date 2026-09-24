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Зеленский допустил встречу с Трампом и Путиным на G20: эфир "День.LIVE"

Зеленский допустил встречу с Трампом и Путиным на G20: эфир "День.LIVE"

24 сентября 2026 г. 12:56

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12:56 Зеленский допустил встречу с Трампом и Путиным на G20: эфир "День.LIVE"

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18:08 В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки РФ: эфир Вечір.LIVE

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20:00 Зеленский и Трамп начинают переговоры: прямой эфир Новини.LIVE

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12:56 Зеленский допустил встречу с Трампом и Путиным на G20: эфир "День.LIVE"

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08:00 Россия применяет новую тактику и наносит удары по дата-центрам: эфир Ранок.LIVE

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19:00 Киев готовится к новым вызовам: эфир "Киевского времени"

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18:25 Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине: эфир Новини.LIVE

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18:08 В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки РФ: эфир Вечір.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил в Нью-Йорке, что саммит "Группы двадцати" в Майами может послужить платформой для трехсторонней встречи Украины, США и России, и Киев поддержит такой формат при наличии соответствующей договоренности.

Об этом и не только будут говорить в эфире "День.LIVE" в четверг, 24 сентября.

Гости эфира:

  • Ольга Кондратюк — экономист, эксперт по санкционной политике;
  • Леся Забуранная — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета;
  • Олег Ривтин — генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменных имен Cityhost.ua;
  • Александр Сиренко — аналитик консалтинговой компании "Нафторинок";
  • Олег Постернак — политтехнолог;
  • Иван Киричевский — военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express;
  • Владимир Власюк — кандидат экономических наук, генеральный директор "Укрпромвнешэкспертизы";
  • Максим Несвитайлов — политолог, эксперт по международным отношениям.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудил последствия трех волн российских ударов по Киеву и усиление защиты от баллистических атак. Президент подчеркнул ежедневную потребность Украины в ракетах-перехватчиках для систем Patriot.

Также Новини.LIVE писал, что из-за дефицита Украина получает ракеты для Patriot небольшими партиями — по одной, двум, трем или пяти штукам. По словам Зеленского, в целом речь идет о сотнях ракет, которые Украина вынуждена собирать буквально поштучно.

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