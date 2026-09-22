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Зеленский и Трамп начинают переговоры: прямой эфир Новини.LIVE

Зеленский и Трамп начинают переговоры: прямой эфир Новини.LIVE

22 сентября 2026 г. 20:00

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20:00 Зеленский и Трамп начинают переговоры: прямой эфир Новини.LIVE

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17:26 Зеленский и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Зеленский и Трамп готовятся к переговорам: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский и Трамп в Нью-Йорке, Украина готова прекратить боевые действия: эфир Ранок.LIVE

21 сентября 2026
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18:09 Трамп заявил о коллапсе производства дизеля в РФ: эфир Вечір.LIVE

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17:18 Шуляк: на жилищную политику в 2027 году заложено 85 млрд грн

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13:44 Встреча Зеленского и Трампа уже завтра: эфир День.LIVE

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08:00 ВСУ нанесли удар по Москве в день выборов: эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2026
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18:42 Зеленский объявил о новых соглашениях на саммите в Карпатах: эфир Вечір.LIVE

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13:06 Туск заявил о критических месяцах для Украины: эфир День.LIVE

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20:00 Зеленский и Трамп начинают переговоры: прямой эфир Новини.LIVE

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17:26 Зеленский и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке: эфир Вечір.LIVE

Text

13:01 Зеленский и Трамп готовятся к переговорам: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский и Трамп в Нью-Йорке, Украина готова прекратить боевые действия: эфир Ранок.LIVE

21 сентября 2026
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18:09 Трамп заявил о коллапсе производства дизеля в РФ: эфир Вечір.LIVE

Во вторник, 22 сентября, состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Стороны планируют обсудить войну в Украине, дальнейшую поддержку Киева, возможные дипломатические шаги и позицию Соединённых Штатов.

Следите за этим в прямом эфире Новини.LIVE.

Мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты. После прибытия в США и накануне встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном он провел двухпартийные переговоры с представителями Конгресса. Во встрече приняли участие сенаторы Джин Шахин и Ричард Блюменталь, а также конгрессмены-республиканец Дэйв Маккормик и демократ Джон Кертис.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине положительно оценивают перспективы предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что не будет раскрывать подробности запланированных переговоров, чтобы не создавать рисков для переговорного процесса, при этом он подчеркнул уже имеющиеся конкретные результаты сотрудничества между Украиной и США.

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19:44 Эрдоган: мир в Украине должен сохранить её суверенитет и целостность

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:25 Укрпошта передает данные о наложенном платеже: что увидит налоговая

19:23 В Днепре 23 сентября объявили днем траура в память о погибших в результате атак РФ

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