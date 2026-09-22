Зеленский и Трамп начинают переговоры: прямой эфир Новини.LIVE

Во вторник, 22 сентября, состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Стороны планируют обсудить войну в Украине, дальнейшую поддержку Киева, возможные дипломатические шаги и позицию Соединённых Штатов.

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Мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты. После прибытия в США и накануне встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном он провел двухпартийные переговоры с представителями Конгресса. Во встрече приняли участие сенаторы Джин Шахин и Ричард Блюменталь, а также конгрессмены-республиканец Дэйв Маккормик и демократ Джон Кертис.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине положительно оценивают перспективы предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что не будет раскрывать подробности запланированных переговоров, чтобы не создавать рисков для переговорного процесса, при этом он подчеркнул уже имеющиеся конкретные результаты сотрудничества между Украиной и США.