Зеленский объявил о новых соглашениях на саммите в Карпатах: эфир Вечір.LIVE

В рамках экономической части Карпатского саммита были подготовлены инвестиционные и торговые соглашения на сумму 1 млрд евро. В мероприятии принимают участие около 550 представителей бизнеса, а также было представлено около 100 проектов общей стоимостью 40 млрд евро. Владимир Зеленский также сообщил о переговорах с Венгрией относительно открытия новых кластеров в рамках вступления Украины в ЕС.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 18 сентября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Позывной "Дерун" — штурмовик спецподразделения Департамента активных действий ГУР МО Украины "Артан";

Геннадий Хазан — президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина", украинский авиатор;

Вячеслав Ширяев — экономист;

Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;

Игорь Попов — политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Дмитрий Соломчук — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;

Руслан Горбенко — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Александр Юрченко — народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины", военнослужащий ВСУ;

Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор;

Галина Янченко — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития.

Новини.LIVE сообщали, что 18 сентября 2026 года в Буковеле стартовал учредительный саммит нового регионального формата "Карпатская восьмерка". В нем принимают участие Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия, а также институты ЕС. Участники сосредоточились на вопросах безопасности, энергетики, логистики и трансграничного экономического сотрудничества и согласовали совместную декларацию.

Новини.LIVE также сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "Карпатская инициатива" может способствовать вступлению Украины в ЕС. Польша поддерживает расширение Евросоюза и оказывает странам-кандидатам экспертную и техническую помощь. Туск также подчеркнул необходимость противодействовать российским угрозам и усиливать давление на РФ для прекращения войны.