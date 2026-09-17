В ночь на 17 сентября российские войска нанесли массированный комбинированный удар ракетами и беспилотниками по восьми областям Украины, повредив объекты энергетической инфраструктуры и жилую застройку в Киеве и Одессе. Президент Владимир Зеленский назвал показательным символизмом то, что очередная масштабная атака оккупантов совпала по времени с голосованием в Палате представителей США. Американские законодатели поддержали жесткий санкционный законопроект Линдси Грэм, который, по оценке главы государства, обладает решающим потенциалом для лишения агрессора ресурсов и принуждения Москвы к завершению войны.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 17 сентября

Приглашенные гости:

Ярослав Божко, политический консультант, председатель Центра политических исследований "Доктрина";

Виктор Гальчинский, член правления ОО "Линия 102.Юа", финансовый аналитик;

Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";

Сергей Нагорняк, народный депутат ("Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг);

Ростислав Коробка, вице-президент торгово-промышленной палаты;

Борис Дрожак;

Василий Кореневский.

Новини.LIVE сообщали, что Россия может усилить атаки на украинские водоканалы, готовя новую серию ракетных ударов. Об этой угрозе сообщил военный обозреватель Алексей Гетман, отметив, что враг пытается наносить удары по системе водоснабжения, чтобы осложнить ситуацию в городах.

В то же время ночью россияне вновь нанесли удар по железной дороге в Харьковской области и повредили важный инфраструктурный объект. Пострадавших среди людей нет, поезда продолжают движение по расписанию. Пассажиров просят следить за возможными изменениями в расписании и не пренебрегать правилами безопасности.