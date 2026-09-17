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США приняли важный для Украины закон: эфир День.LIVE

США приняли важный для Украины закон: эфир День.LIVE

17 сентября 2026 г. 13:09

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13:09 США приняли важный для Украины закон: эфир День.LIVE

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08:00 Трамп готов ввести санкции Грема против России: эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2026
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19:00 Дроны атакуют Киев, удары по АЗС и ТРЦ: эфир Київський час

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18:11 Выборы в Украине: Зеленский назвал условие их проведения — эфир Вечір.LIVE

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13:25 Маккол заявил, что Трамп подпишет санкции против РФ: эфир День.LIVE

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08:00 ВСУ добились новых успехов в Донецкой области: эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2026
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18:15 Зеленский созвал совещание о защите железной дороги и АЗС: эфир Вечір.LIVE

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13:04 Зеленский может встретиться с Трампом уже на следующей неделе: эфир День.LIVE

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08:00 Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: эфир Ранок.LIVE

14 сентября 2026
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18:56 Украина испытывает перехватчики нового поколения: эфир Вечір.LIVE

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13:09 США приняли важный для Украины закон: эфир День.LIVE

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19:00 Дроны атакуют Киев, удары по АЗС и ТРЦ: эфир Київський час

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13:25 Маккол заявил, что Трамп подпишет санкции против РФ: эфир День.LIVE

В ночь на 17 сентября российские войска нанесли массированный комбинированный удар ракетами и беспилотниками по восьми областям Украины, повредив объекты энергетической инфраструктуры и жилую застройку в Киеве и Одессе. Президент Владимир Зеленский назвал показательным символизмом то, что очередная масштабная атака оккупантов совпала по времени с голосованием в Палате представителей США. Американские законодатели поддержали жесткий санкционный законопроект Линдси Грэм, который, по оценке главы государства, обладает решающим потенциалом для лишения агрессора ресурсов и принуждения Москвы к завершению войны.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 17 сентября

Приглашенные гости:

  • Ярослав Божко, политический консультант, председатель Центра политических исследований "Доктрина";
  • Виктор Гальчинский, член правления ОО "Линия 102.Юа", финансовый аналитик;
  • Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";
  • Сергей Нагорняк, народный депутат ("Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг);
  • Ростислав Коробка, вице-президент торгово-промышленной палаты;
  • Борис Дрожак;
  • Василий Кореневский.

Новини.LIVE сообщали, что Россия может усилить атаки на украинские водоканалы, готовя новую серию ракетных ударов. Об этой угрозе сообщил военный обозреватель Алексей Гетман, отметив, что враг пытается наносить удары по системе водоснабжения, чтобы осложнить ситуацию в городах.

В то же время ночью россияне вновь нанесли удар по железной дороге в Харьковской области и повредили важный инфраструктурный объект. Пострадавших среди людей нет, поезда продолжают движение по расписанию. Пассажиров просят следить за возможными изменениями в расписании и не пренебрегать правилами безопасности.

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