Президент Зеленский провел заседание Штаба, на котором ключевым вопросом стали контракты на производство систем защиты для критически важной инфраструктуры и логистики. Зеленский отметил, что на заседании были подробно проанализированы потребности "Укрзализныци", сети автозаправочных станций и определены критически важные предприятия, которые являются особенно значимыми целями для российских ударов.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 15 сентября.
Гости эфира:
- Сергей Евтушок — народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики
- Сергей Демченко — народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам правовой политики
- Нина Южанина — народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Вадим Ивченко — народный депутат Украины от партии "Батькивщина", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
Как писали Новини.LIVE, Украина усилит РЭБ и ПВО для защиты критической инфраструктуры. По итогам заседания Ставки было принято решение увеличить закупки средств радиоэлектронной борьбы, а также переформатировать работу мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной обороны.
Также Новини.LIVE сообщали, что Украина успешно испытала новый перехватчик российских реактивных "Шахедов". В ходе испытаний система смогла поразить вражеский беспилотник, однако отдельные аспекты управления перехватчиком еще требуют доработки.