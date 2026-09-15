Президент Зеленский провел заседание Штаба, на котором ключевым вопросом стали контракты на производство систем защиты для критически важной инфраструктуры и логистики. Зеленский отметил, что на заседании были подробно проанализированы потребности "Укрзализныци", сети автозаправочных станций и определены критически важные предприятия, которые являются особенно значимыми целями для российских ударов.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 15 сентября.

Гости эфира:

Сергей Евтушок — народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики

Сергей Демченко — народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам правовой политики

Нина Южанина — народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Вадим Ивченко — народный депутат Украины от партии "Батькивщина", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Как писали Новини.LIVE, Украина усилит РЭБ и ПВО для защиты критической инфраструктуры. По итогам заседания Ставки было принято решение увеличить закупки средств радиоэлектронной борьбы, а также переформатировать работу мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной обороны.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина успешно испытала новый перехватчик российских реактивных "Шахедов". В ходе испытаний система смогла поразить вражеский беспилотник, однако отдельные аспекты управления перехватчиком еще требуют доработки.