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Зеленский созвал совещание о защите железной дороги и АЗС: эфир Вечір.LIVE

Зеленский созвал совещание о защите железной дороги и АЗС: эфир Вечір.LIVE

15 сентября 2026 г. 18:15

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18:15 Зеленский созвал совещание о защите железной дороги и АЗС: эфир Вечір.LIVE

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18:15 Зеленский созвал совещание о защите железной дороги и АЗС: эфир Вечір.LIVE

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13:04 Зеленский может встретиться с Трампом уже на следующей неделе: эфир День.LIVE

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08:00 Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: эфир Ранок.LIVE

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18:56 Украина испытывает перехватчики нового поколения: эфир Вечір.LIVE

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17:27 НАБУ и САП проводят экстренный брифинг: прямой эфир

Президент Зеленский провел заседание Штаба, на котором ключевым вопросом стали контракты на производство систем защиты для критически важной инфраструктуры и логистики. Зеленский отметил, что на заседании были подробно проанализированы потребности "Укрзализныци", сети автозаправочных станций и определены критически важные предприятия, которые являются особенно значимыми целями для российских ударов.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 15 сентября.

Гости эфира:

  • Сергей Евтушок — народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики
  • Сергей Демченко — народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам правовой политики
  • Нина Южанина — народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  • Вадим Ивченко — народный депутат Украины от партии "Батькивщина", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Как писали Новини.LIVE, Украина усилит РЭБ и ПВО для защиты критической инфраструктуры. По итогам заседания Ставки было принято решение увеличить закупки средств радиоэлектронной борьбы, а также переформатировать работу мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной обороны.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина успешно испытала новый перехватчик российских реактивных "Шахедов". В ходе испытаний система смогла поразить вражеский беспилотник, однако отдельные аспекты управления перехватчиком еще требуют доработки.

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