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Главная arrow Відео arrow Зеленский может встретиться с Трампом уже на следующей неделе: эфир День.LIVE arrow
Зеленский может встретиться с Трампом уже на следующей неделе: эфир День.LIVE

Зеленский может встретиться с Трампом уже на следующей неделе: эфир День.LIVE

15 сентября 2026 г. 13:04

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13:04 Зеленский может встретиться с Трампом уже на следующей неделе: эфир День.LIVE

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18:56 Украина испытывает перехватчики нового поколения: эфир Вечір.LIVE

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17:27 НАБУ и САП проводят экстренный брифинг: прямой эфир

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13:13 Зеленский отреагировал на подозрение Генпрокуратуры в адрес руководителей НАБУ и САП:

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08:00 Украина предупредила США об угрозе для НАТО со стороны РФ: эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2026
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18:05 ВСУ нанесли удары по ряду нефтяных объектов РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Россия атакует АЗС в Киеве, есть погибшие и раненые: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский заключил крупные соглашения с Канадой: эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2026
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Эксклюзив

20:00Новый кризис, АЗС Киева под прицелом РФ: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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13:04 Зеленский может встретиться с Трампом уже на следующей неделе: эфир День.LIVE

Text

08:00 Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: эфир Ранок.LIVE

14 сентября 2026
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18:56 Украина испытывает перехватчики нового поколения: эфир Вечір.LIVE

Text

17:27 НАБУ и САП проводят экстренный брифинг: прямой эфир

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13:13 Зеленский отреагировал на подозрение Генпрокуратуры в адрес руководителей НАБУ и САП:

Владимир Зеленский надеется встретиться с Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник во время Саммита действий в поддержку Украины в Вашингтоне, подчеркнув готовность Киева к мирным переговорам.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 15 сентября.

Гости эфира:

  • Олег Саакян — политолог;
  • Сергей Джердж — председатель Общественной лиги "Украина — НАТО";
  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
  • Андрей Демченко — пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины;
  • Наталья Птуха — синоптик Украинского гидрометеорологического центра;
  • Станислав Игнатьев — эксперт в области энергетики, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
  • Максим Несвитайлов — политолог, эксперт по международным отношениям.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Украинская сторона рассчитывает, что лидеры обсудят пути завершения войны и возможные форматы прекращения огня, в частности энергетическое перемирие.

Также Новини.LIVE сообщали, что Зеленский заявил, что Украина готова к взаимному отказу от ударов по критической инфраструктуре. Киев ожидает от партнеров конкретики и гарантий, что Россия также будет соблюдать договоренности о прекращении таких атак.

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