Владимир Зеленский надеется встретиться с Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник во время Саммита действий в поддержку Украины в Вашингтоне, подчеркнув готовность Киева к мирным переговорам.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 15 сентября.

Гости эфира:

Олег Саакян — политолог;

Сергей Джердж — председатель Общественной лиги "Украина — НАТО";

Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";

Андрей Демченко — пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины;

Наталья Птуха — синоптик Украинского гидрометеорологического центра;

Станислав Игнатьев — эксперт в области энергетики, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";

Максим Несвитайлов — политолог, эксперт по международным отношениям.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Украинская сторона рассчитывает, что лидеры обсудят пути завершения войны и возможные форматы прекращения огня, в частности энергетическое перемирие.

Также Новини.LIVE сообщали, что Зеленский заявил, что Украина готова к взаимному отказу от ударов по критической инфраструктуре. Киев ожидает от партнеров конкретики и гарантий, что Россия также будет соблюдать договоренности о прекращении таких атак.