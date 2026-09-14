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Генеральный прокурор подписал подозрение в адрес директора НАБУ: эфир День.LIVE

Генеральный прокурор подписал подозрение в адрес директора НАБУ: эфир День.LIVE

14 сентября 2026 г. 13:13

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13:13 Генеральный прокурор подписал подозрение в адрес директора НАБУ: эфир День.LIVE

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Президент Зеленский призвал Верховную Раду немедленно уволить генерального прокурора Руслана Кравченко после его заявления об отставке и обвинений в адрес антикоррупционеров. НАБУ и САП назвали обвинения генерального прокурора системной атакой на независимые антикоррупционные органы.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 14 сентября.

Гости эфира:

  • Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Сергей Братчук — пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;
  • Дмитрий Кащенко — Герой Украины, полковник ВСУ в отставке;
  • Анна Малкина — доктор политических наук;
  • Олег Васильев — автор блога "Железные магистрали", транспортный обозреватель;
  • Юрий Подорожный — политтехнолог.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об отстранении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. Теперь парламент должен рассмотреть этот вопрос и принять решение относительно дальнейшей работы Кравченко на этой должности.

Также Зеленский и НАБУ отреагировали на угрозы Руслана Кравченко. Президент призвал Верховную Раду поддержать его представление об отстранении, а НАБУ и САП заявили о нападках генерального прокурора на антикоррупционные органы.

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