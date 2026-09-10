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Правительство сокращает расходы из-за нехватки средств: эфир Вечір.LIVE

Правительство сокращает расходы из-за нехватки средств: эфир Вечір.LIVE

10 сентября 2026 г. 17:53

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17:53 Правительство сокращает расходы из-за нехватки средств: эфир Вечір.LIVE

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13:06 Зеленский в Канаде обсудит защиту неба и подготовку к зиме: эфир День.LIVE

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19:00 Массированные атаки на Киев и новые сигналы тревоги: эфир Київський час

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13:00США могут представить план завершения войны в ближайшие недели: эфир День.LIVE

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08:00 Украина и РФ могут заключить перемирие этой зимой: эфир Ранок.LIVE

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18:27 ЕС выделил 3,2 млрд евро на ракеты Patriot: эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Киеве слышны взрывы из-за атаки РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Украина пережила очередной массированный удар РФ: эфир Ранок.LIVE

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17:53 Правительство сокращает расходы из-за нехватки средств: эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Зеленский в Канаде обсудит защиту неба и подготовку к зиме: эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп утверждает, что Путин готов заключить мир: эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2026
Text

19:00 Массированные атаки на Киев и новые сигналы тревоги: эфир Київський час

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18:00 ВСУ поразили "Адмирал Эссен", который запускал ракеты: эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE станут экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний, генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос, народный депутат Украины Алексей Леонов, эксперт по геоэкономике Олег Саркиц, народный депутат Украины Виталий Войцеховский, народный депутат Украины Мария Мезенцева-Федоренко, политтехнолог Олег Постернак, народный депутат Украины Владимир Крейденко и народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят заявление министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что правительство уже начало ограничивать бюджетные расходы из-за проблем с финансированием. По его словам, если Верховная Рада Украины не примет законопроекты, необходимые для выполнения требований международных партнеров, в государственном секторе могут возникнуть задержки с выплатой заработной платы.

Также участники эфира проанализируют, действительно ли Украина может столкнуться с дефицитом средств для финансирования государственного бюджета, к каким последствиям это может привести и существует ли риск эмиссионного финансирования в случае ухудшения ситуации.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о риске задержек социальных выплат из-за сложной ситуации с государственным бюджетом. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что при дефиците средств приоритет будет отдаваться финансированию обороны. Задержка международной помощи также может усилить инфляцию и давление на гривну.

Также Новини.LIVE писал о возможности дистанционно изменить банковские реквизиты для получения социальной помощи. Заявление можно подать через веб-портал Пенсионного фонда без личного посещения учреждения. Такой способ доступен для определенных видов государственных выплат.

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18:25 Дождь с грозой накроют Харьковщину: погода на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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