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Главная arrow Відео arrow Украина и РФ могут заключить перемирие этой зимой: эфир Ранок.LIVE arrow
Украина и РФ могут заключить перемирие этой зимой: эфир Ранок.LIVE

Украина и РФ могут заключить перемирие этой зимой: эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2026 г. 8:00

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18:15 Украина ответит на удар дрона РФ по зданию СБУ: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Украина и РФ могут заключить перемирие этой зимой: эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2026
Text

18:27 ЕС выделил 3,2 млрд евро на ракеты Patriot: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Киеве слышны взрывы из-за атаки РФ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина пережила очередной массированный удар РФ: эфир Ранок.LIVE

7 сентября 2026
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18:25 В Украине объявили о новом этапе переговоров: эфир Вечір.LIVE

Этой зимой Украина и Россия могут прекратить взаимные обстрелы энергетической инфраструктуры в рамках ограниченного перемирия. Шанс на такую договоренность появился после визита американских спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву, как сообщило "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники. По информации издания, ключевым итогом этих переговоров стало то, что в окружении Владимира Путина больше не доминируют исключительно сторонники бесконечной войны. Если сторонам удастся договориться о безопасности энергообъектов до начала холодов, это может стать первым шагом к более широкому дипломатическому урегулированию.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE 9 сентября.

Эфир Ранок.LIVE 9 сентября

  • Максим Джигун, политолог, партнер агентства по связям с правительством Good Politics
  • Николай Голомша, бывший заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист, представитель UA EXPERTS
  • Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины
  • Станислав Краснов, военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады
  • Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 гг.
  • Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА
  • Дмитрий Шмулянский, редактор портала «Милитарный»
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций
  • Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра

Новини.LIVE сообщали ранее, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну в Украине и мирные инициативы США. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, российская сторона также пыталась убедить Вашингтон в якобы отсутствии каких-либо планов нападения на европейские страны.

В то же время Владимир Зеленский предварительно договорился о личной встрече с президентом США в конце сентября. Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий добавил, что перед личными переговорами лидеры могут провести и телефонный разговор на фоне активной дипломатической деятельности.

Со своей стороны в Москве продолжают публично заявлять об открытости к диалогу и рассчитывают на полноценный запуск трехстороннего формата с участием Украины, США и РФ после недавних «челночных» поездок американских посланников между двумя столицами.

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12:14 Скотт Бессент посоветовал Украине получше распоряжаться деньгами

12:12 Срок до 30 сентября: что нужно успеть сделать украинцам в Чехии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:09 Очереди на границе сегодня: больше всего автомобилей зафиксировано на КПП Польши

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