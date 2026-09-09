Этой зимой Украина и Россия могут прекратить взаимные обстрелы энергетической инфраструктуры в рамках ограниченного перемирия. Шанс на такую договоренность появился после визита американских спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву, как сообщило "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники. По информации издания, ключевым итогом этих переговоров стало то, что в окружении Владимира Путина больше не доминируют исключительно сторонники бесконечной войны. Если сторонам удастся договориться о безопасности энергообъектов до начала холодов, это может стать первым шагом к более широкому дипломатическому урегулированию.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE 9 сентября.

Эфир Ранок.LIVE 9 сентября

Максим Джигун, политолог, партнер агентства по связям с правительством Good Politics

Николай Голомша, бывший заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист, представитель UA EXPERTS

Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины

Станислав Краснов, военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады

Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 гг.

Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА

Дмитрий Шмулянский, редактор портала «Милитарный»

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций

Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра

Новини.LIVE сообщали ранее, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну в Украине и мирные инициативы США. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, российская сторона также пыталась убедить Вашингтон в якобы отсутствии каких-либо планов нападения на европейские страны.

В то же время Владимир Зеленский предварительно договорился о личной встрече с президентом США в конце сентября. Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий добавил, что перед личными переговорами лидеры могут провести и телефонный разговор на фоне активной дипломатической деятельности.

Со своей стороны в Москве продолжают публично заявлять об открытости к диалогу и рассчитывают на полноценный запуск трехстороннего формата с участием Украины, США и РФ после недавних «челночных» поездок американских посланников между двумя столицами.