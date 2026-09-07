Мирные переговоры между Россией, Украиной и Соединёнными Штатами могут возобновиться, однако пока рано говорить об условиях их возобновления. Тем временем президент Владимир Зеленский анонсировал новые встречи после трёх раундов переговоров с представителями Трампа.

Об этом и не только будут говорить в эфире «Вечер.LIVE» в понедельник, 7 сентября.

Гости эфира:

Геннадий Хазан — президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина", украинский авиатор

Павел Гай-Нижник — доктор исторических наук, политолог

Виталий Кулик — футуролог

Оксана Савчук — народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры

Алексей Якубин — кандидат политических наук

Тарас Семенюк — политолог-международник

Андрей Добрянский — эксперт "Центра отношений США-Украина"

Юрий Ехануров — директор научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ, министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005–2006 гг.), министр обороны Украины (2007–2009 гг.)

Кирилл Сазонов — военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог

Новини.LIVE сообщали, что 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По итогам переговоров глава государства заявил о нескольких новых идеях относительно дальнейшего переговорного процесса, которые необходимо проанализировать и оценить, могут ли они приблизить Украину к завершению войны.

Также Новини.LIVE сообщали, что американская сторона работает над созданием "пакета мира" для завершения войны России против Украины. По словам Джареда Кушнера, над этим вопросом работают президент США Дональд Трамп, Стив Виткофф и другие представители американского правительства.