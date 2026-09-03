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Россия наращивает скоростное оружие, Киев готовит ответ: эфир Вечір.LIVE

Россия наращивает скоростное оружие, Киев готовит ответ: эфир Вечір.LIVE

3 сентября 2026 г. 18:22

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18:22 Россия наращивает скоростное оружие, Киев готовит ответ: эфир Вечір.LIVE

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13:11 В Киеве стреляли в директора медицинского центра: эфир День.LIVE

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19:34 Последствия атак РФ и дефицит продуктов: эфир Київський час

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18:15 В Украине будет два уровня воздушной угрозы: эфир Вечір.LIVE

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13:05 Смертельная перестрелка в Киеве: что известно — эфир День.LIVE

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08:00 Украина начинает закрывать воздушное пространство над РФ: эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2026
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18:13 Зеленский возмутился из-за сезона отпусков у партнеров: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Последствия атаки на Киев: есть погибшие и пострадавшие — эфир День.LIVE

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08:00 Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

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18:22 Россия наращивает скоростное оружие, Киев готовит ответ: эфир Вечір.LIVE

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13:11 В Киеве стреляли в директора медицинского центра: эфир День.LIVE

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08:00 В Киеве могут изменить комендантский час: эфир Ранок.LIVE

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19:34 Последствия атак РФ и дефицит продуктов: эфир Київський час

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18:15 В Украине будет два уровня воздушной угрозы: эфир Вечір.LIVE

Украинские спецслужбы располагают точной информацией о планах России, которая наращивает производство высокоскоростных средств нападения. В настоящее время Киев уже готовит ответ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 3 сентября.

Гости эфира:

  • Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик
  • Пётр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши
  • Владимир Крейденко — народный депутат Украины, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры
  • Валерий Дымов — политолог
  • Павел Фролов — народный депутат партии "Слуга народа", председатель временной специальной комиссии по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате российской агрессии
  • Василий Воскобойник — президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", председатель "Офиса миграционной политики"
  • Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг
  • Александр Гречко — соучредитель ОО "Пассажиры Киева"

Новини.LIVE сообщали, что в результате атаки на Фастовский район пострадали двое мирных жителей. Из-за вражеского удара в жилом квартале вспыхнул сильный пожар, который частично уничтожил имущество местных жителей.

Новини.LIVE также сообщали, что в результате удара по Бориспольскому району пострадал мужчина. Раненого госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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