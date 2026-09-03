Украинские спецслужбы располагают точной информацией о планах России, которая наращивает производство высокоскоростных средств нападения. В настоящее время Киев уже готовит ответ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 3 сентября.

Гости эфира:

Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик

Пётр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши

Владимир Крейденко — народный депутат Украины, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры

Валерий Дымов — политолог

Павел Фролов — народный депутат партии "Слуга народа", председатель временной специальной комиссии по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате российской агрессии

Василий Воскобойник — президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", председатель "Офиса миграционной политики"

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг

Александр Гречко — соучредитель ОО "Пассажиры Киева"

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