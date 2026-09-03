Украинские спецслужбы располагают точной информацией о планах России, которая наращивает производство высокоскоростных средств нападения. В настоящее время Киев уже готовит ответ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 3 сентября.
Гости эфира:
- Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик
- Пётр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши
- Владимир Крейденко — народный депутат Украины, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры
- Валерий Дымов — политолог
- Павел Фролов — народный депутат партии "Слуга народа", председатель временной специальной комиссии по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате российской агрессии
- Василий Воскобойник — президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", председатель "Офиса миграционной политики"
- Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг
- Александр Гречко — соучредитель ОО "Пассажиры Киева"
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