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Зеленский возмутился из-за сезона отпусков у партнеров: эфир Вечір.LIVE

Зеленский возмутился из-за сезона отпусков у партнеров: эфир Вечір.LIVE

1 сентября 2026 г. 18:13

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18:13 Зеленский возмутился из-за сезона отпусков у партнеров: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Россия вновь массированно атаковала Киевщину: эфир Ранок.LIVE

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18:13 Зеленский возмутился из-за сезона отпусков у партнеров: эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Последствия атаки на Киев: есть погибшие и пострадавшие — эфир День.LIVE

Text

08:00 Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

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18:12 Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

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18:11 После атаки РФ в Киевской области снова горят склады: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о приостановке международной поддержки Украины из-за сезона отпусков в странах-партнерах. Лидер отметил, что украинцы ежедневно борются за жизнь, в то время как международная дипломатия продолжает работать по запланированному графику. Он выразил разочарование такой ситуацией и назвал ее проявлением чрезмерной формализованности дипломатических процессов.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 1 сентября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Олег Саакян — политолог;
  • Олесь Доний — политолог, общественный деятель;
  • Алексей Мовчан — народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития;
  • Александр Кондратюк — основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud;
  • Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Игорь Молодан — инструктор по безопасности Ассоциации саперов Украины;
  • Владимир Фесенко — политолог.

Новини.LIVE сообщали, что 1 сентября 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 9:00 в результате массированной российской атаки на Украину погибли 12 человек, еще десятки получили ранения. Удары пришлись на Киев и область, Одесскую область, а также ряд других регионов, повреждена жилая и гражданская инфраструктура. Зеленский подчеркнул необходимость усиления украинской ПВО и увеличения поставок систем противоракетной обороны осенью.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский заявил, что разведданные Украины и её партнёров, а также сигналы из России свидетельствуют о желании Владимира Путина продолжать войну. В то же время президент отметил, что большинство российского общества, по его словам, согласилось бы на прекращение боевых действий по линии соприкосновения. Зеленский также сообщил о подготовке Украиной новых дальнобойных ударов в ответ на российские атаки.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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