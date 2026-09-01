Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Последствия атаки на Киев: есть погибшие и пострадавшие — эфир День.LIVE arrow
Последствия атаки на Киев: есть погибшие и пострадавшие — эфир День.LIVE

Последствия атаки на Киев: есть погибшие и пострадавшие — эфир День.LIVE

1 сентября 2026 г. 13:09

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:09 Последствия атаки на Киев: есть погибшие и пострадавшие — эфир День.LIVE

Text

08:00 Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

31 августа 2026
Text

18:12 Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

Text

18:11 После атаки РФ в Киевской области снова горят склады: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Украина готовит меры против реактивных дронов: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия запустила 1500 дронов за четыре дня: эфир Ранок.LIVE

28 августа 2026
Text

18:09 РФ уничтожила 90% складов, возникнет ли дефицит продуктов: эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Россия продолжает массированно терроризировать Киев: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия вновь массированно атаковала Киевщину: эфир Ранок.LIVE

27 августа 2026
Text

18:06 РФ впервые ударила по Украине Искандером-1000: эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Последствия атаки на Киев: есть погибшие и пострадавшие — эфир День.LIVE

Text

08:00 Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

31 августа 2026
Text

18:12 Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

Text

18:11 После атаки РФ в Киевской области снова горят склады: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Украина готовит меры против реактивных дронов: эфир День.LIVE

В ночь с 31 августа на 1 сентября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил баллистические и крылатые ракеты, «Цирконы», Х-31П, а также 218 ударных БПЛА и дронов-имитаторов. Основными направлениями удара стали Киевская и Одесская области. Силы обороны сбили или подавили 199 воздушных целей, но в результате попаданий есть погибшие и много пострадавших.

Об этом смотрите в прямом эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 1 сентября

Гости эфира:

  • Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины;
  • Юлия Гришина, народный депутат от партии «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций;
  • Тарас Креминь, уполномоченный по защите государственного языка;
  • Анатолий Катеренчук, начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве;
  • Владимир Власюк, кандидат экономических наук, генеральный директор «Укрпромзовниэкспертиза»;
  • Виктор Трегубов, пресс-секретарь группировки объединенных сил, подполковник.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, по последним данным городских властей, в столице погибли 8 человек, еще 8 пострадали. В Дарницком районе в результате попадания ракеты в нежилой объект погибли семь человек, в Голосеевском — еще один человек. Повреждения и пожары также возникли в Соломенском, Святошинском и Подольском районах.

Также мы писали, что во время празднования 1 сентября президенту Владимиру Зеленскому пришлось укрываться вместе с первоклассниками одного из лицеев в Киевской области. Оккупанты вновь пытались сорвать начало учебного года и сознательно заставили детей сидеть в бомбоубежище.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:24 Война стала дороже: Корецкий сообщил, где Украина найдет средства

13:11 Первый звонок под тревогу: в Одессе началось обучение

Text

13:09 Последствия атаки на Киев: есть погибшие и пострадавшие — эфир День.LIVE

13:05 Дополнительные обязанности на работе: за что работодатель обязан доплатить

12:53 Зеленский прятался в укрытии с детьми из-за атаки россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:22 РФ меняет тактику в районе Купянска на Харьковщине: бои на фронте

12:21 Фантомы вернулись на дороги: за день 810 штрафов

12:20 Возвращение после СЗЧ: условия для бойцов ВСУ и НГУ

12:10 Аренда подешевела: что стало с ценами в Киеве и других городах

11:51 Частичные отключения света в 5 регионах Украины: где нет света

13:24 Война стала дороже: Корецкий сообщил, где Украина найдет средства

13:11 Первый звонок под тревогу: в Одессе началось обучение

13:05 Дополнительные обязанности на работе: за что работодатель обязан доплатить

12:53 Зеленский прятался в укрытии с детьми из-за атаки россиян

12:22 РФ меняет тактику в районе Купянска на Харьковщине: бои на фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:21 Фантомы вернулись на дороги: за день 810 штрафов

12:20 Возвращение после СЗЧ: условия для бойцов ВСУ и НГУ

12:10 Аренда подешевела: что стало с ценами в Киеве и других городах

11:51 Частичные отключения света в 5 регионах Украины: где нет света

11:49 Знание — оружие: Буданов обратился к детям в День знаний

06:33 Одесситы о снижении мобилизационного возраста и призыве женщин

27 августа

06:27 Одесситы о расходах на 1 сентября: сборы к школе продолжаются

26 августа
Эксклюзив

06:33 Новые профессии в Одессе: подготовка к защите Родины

24 августа

08:16 День независимости Украины: что этот день значит для одесситов

06:33 Независимость для меня — это свобода: одессит Олег Филимонов

23 августа
Эксклюзив

06:25 Украина должна провести выборы президента и в Верховную Раду, — Кулеба

21 августа

06:33 Готовим ребёнка к школе: актуальные цены на одесском "7 км"

20 августа

06:33 Убежища в центре Одессы: проверка доступности и комфорта

18 августа

06:33 Тариф на воду в Одессе вырос почти вдвое: реакция горожан

15 августа

06:33 Цены в августе на Новом рынке в Одессе: фрукты и овощи подешевели

Text

13:09 Последствия атаки на Киев: есть погибшие и пострадавшие — эфир День.LIVE

Text

08:00 Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

31 августа
Text

18:12 Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

Text

18:11 После атаки РФ в Киевской области снова горят склады: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Украина готовит меры против реактивных дронов: эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2026 г. 8:00
Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

31 августа 2026 г. 18:12
После атаки РФ в Киевской области снова горят склады: эфир Вечір.LIVE

После атаки РФ в Киевской области снова горят склады: эфир Вечір.LIVE

31 августа 2026 г. 18:11
Украина готовит меры против реактивных дронов: эфир День.LIVE

Украина готовит меры против реактивных дронов: эфир День.LIVE

31 августа 2026 г. 13:16
Россия запустила 1500 дронов за четыре дня: эфир Ранок.LIVE

Россия запустила 1500 дронов за четыре дня: эфир Ранок.LIVE

31 августа 2026 г. 8:00
РФ уничтожила 90% складов, возникнет ли дефицит продуктов: эфир Вечір.LIVE

РФ уничтожила 90% складов, возникнет ли дефицит продуктов: эфир Вечір.LIVE

28 августа 2026 г. 18:09
Россия продолжает массированно терроризировать Киев: эфир День.LIVE

Россия продолжает массированно терроризировать Киев: эфир День.LIVE

28 августа 2026 г. 13:14
Россия вновь массированно атаковала Киевщину: эфир Ранок.LIVE

Россия вновь массированно атаковала Киевщину: эфир Ранок.LIVE

28 августа 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации