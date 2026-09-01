В ночь с 31 августа на 1 сентября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил баллистические и крылатые ракеты, «Цирконы», Х-31П, а также 218 ударных БПЛА и дронов-имитаторов. Основными направлениями удара стали Киевская и Одесская области. Силы обороны сбили или подавили 199 воздушных целей, но в результате попаданий есть погибшие и много пострадавших.

Об этом смотрите в прямом эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 1 сентября

Гости эфира:

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины;

Юлия Гришина, народный депутат от партии «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций;

Тарас Креминь, уполномоченный по защите государственного языка;

Анатолий Катеренчук, начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве;

Владимир Власюк, кандидат экономических наук, генеральный директор «Укрпромзовниэкспертиза»;

Виктор Трегубов, пресс-секретарь группировки объединенных сил, подполковник.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, по последним данным городских властей, в столице погибли 8 человек, еще 8 пострадали. В Дарницком районе в результате попадания ракеты в нежилой объект погибли семь человек, в Голосеевском — еще один человек. Повреждения и пожары также возникли в Соломенском, Святошинском и Подольском районах.

Также мы писали, что во время празднования 1 сентября президенту Владимиру Зеленскому пришлось укрываться вместе с первоклассниками одного из лицеев в Киевской области. Оккупанты вновь пытались сорвать начало учебного года и сознательно заставили детей сидеть в бомбоубежище.