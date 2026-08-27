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РФ впервые ударила по Украине Искандером-1000: эфир Вечір.LIVE

РФ впервые ударила по Украине Искандером-1000: эфир Вечір.LIVE

27 августа 2026 г. 18:06

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18:06 РФ впервые ударила по Украине Искандером-1000: эфир Вечір.LIVE

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18:06 РФ впервые ударила по Украине Искандером-1000: эфир Вечір.LIVE

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Россия впервые применила для удара по Киеву обновленную баллистическую ракету 9М723-2, известную под условным названием "Искандер-1000". По данным ГУР, она входит в состав ракетного комплекса "Бора-М". Обновленная ракета может поражать цели на расстоянии до 550 км, в то время как предыдущая версия имела дальность до 390 км.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 27 августа.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;
  • Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеривец";
  • Полина Марченко — адвокат;
  • Игорь Рейтерович — политолог;
  • Олег Постернак — политтехнолог.

Новини.LIVE информировали, что во время утренней атаки РФ 27 августа в центре Киева упал на тротуар и взорвался ударный БпЛА, предварительно — "Герань-4" . Пострадавших нет, однако в результате взрыва в одном из парков обгорели деревья. На месте были обнаружены остатки беспилотника, который, по данным полиции, может нести до 90 кг взрывчатого вещества.

Новини.LIVE также писали, что в результате российского ракетного удара по Киеву 27 августа повреждены два учебных заведения в Шевченковском районе. Наибольшие разрушения потерпела одна из гимназий, тогда как во второй школе выбило окна. Жертв и раненых нет, на местах работают взрывотехники и экстренные службы.

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