На фоне незапланированного визита главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву Владимир Зеленский сообщил об активных и подробных консультациях Киева с Вашингтоном. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона находится в постоянном тесном контакте с американскими партнерами и прилагает максимум совместных усилий для скорейшего достижения мира.
Об этом и не только вы узнаете в эфире Ранок.LIVE 27 августа.
Эфир Ранок.LIVE 27 августа
Гости:
- Ярослав Макитра, политтехнолог
- Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014–2015)
- Василий Фурман, доктор экономических наук, член совета НБУ
- Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ
- Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист
- Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг
- Наталья Птуха, синоптик УкрГМЦ
- Руслан Рохов, политтехнолог
- Владислав Первухин, сержант батальона "Свобода" НГУ
- Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Об'єднана Україна"
Как писали Новини.LIVE, во время совместной рабочей поездки на передовую 26 августа Владимир Зеленский и главком Михаил Драпатый согласовали план укрепления оборонительных рубежей в Запорожской и Донецкой областях. Основное внимание уделили кадровым перестановкам, наращиванию закупок и собственного производства НРК, а также бесперебойному обеспечению подразделений всем необходимым.
Лондон дал зеленый свет на локализацию производства дальнобойных ракет SCALP в Украине, а параллельно продолжается планирование выпуска ракет FREYJA. Кроме того, партнеры согласовали передачу очередной партии военной помощи, в которую вошли зенитные системы Crotale с ракетами, боеприпасы AIM и дополнительная партия ракет для батарей Patriot.