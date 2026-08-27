На фоне незапланированного визита главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву Владимир Зеленский сообщил об активных и подробных консультациях Киева с Вашингтоном. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона находится в постоянном тесном контакте с американскими партнерами и прилагает максимум совместных усилий для скорейшего достижения мира.

Об этом и не только вы узнаете в эфире Ранок.LIVE 27 августа.

Эфир Ранок.LIVE 27 августа

Гости:

Ярослав Макитра, политтехнолог

Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014–2015)

Василий Фурман, доктор экономических наук, член совета НБУ

Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ

Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист

Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг

Наталья Птуха, синоптик УкрГМЦ

Руслан Рохов, политтехнолог

Владислав Первухин, сержант батальона "Свобода" НГУ

Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Об'єднана Україна"

Как писали Новини.LIVE, во время совместной рабочей поездки на передовую 26 августа Владимир Зеленский и главком Михаил Драпатый согласовали план укрепления оборонительных рубежей в Запорожской и Донецкой областях. Основное внимание уделили кадровым перестановкам, наращиванию закупок и собственного производства НРК, а также бесперебойному обеспечению подразделений всем необходимым.

Лондон дал зеленый свет на локализацию производства дальнобойных ракет SCALP в Украине, а параллельно продолжается планирование выпуска ракет FREYJA. Кроме того, партнеры согласовали передачу очередной партии военной помощи, в которую вошли зенитные системы Crotale с ракетами, боеприпасы AIM и дополнительная партия ракет для батарей Patriot.