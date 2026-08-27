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Главная arrow Відео arrow Зеленский заявил о контактах с США: эфир Ранок.LIVE 27 августа arrow
Зеленский заявил о контактах с США: эфир Ранок.LIVE 27 августа

Зеленский заявил о контактах с США: эфир Ранок.LIVE 27 августа

27 августа 2026 г. 8:00

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19:00 Безопасность школьников в Киеве и зарплаты учителей: эфир Київський час

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18:09 Новые подразделения ВСУ возглавят Прокопенко и Билецкий: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Зеленский вручил Маску одну из высших наград: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский объявил новый план по прекращению войны: эфир Ранок.LIVE

На фоне незапланированного визита главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву Владимир Зеленский сообщил об активных и подробных консультациях Киева с Вашингтоном. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона находится в постоянном тесном контакте с американскими партнерами и прилагает максимум совместных усилий для скорейшего достижения мира.

Об этом и не только вы узнаете в эфире Ранок.LIVE 27 августа.

Эфир Ранок.LIVE 27 августа

Гости:

  • Ярослав Макитра, политтехнолог
  • Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014–2015)
  • Василий Фурман, доктор экономических наук, член совета НБУ
  • Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ
  • Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист
  • Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг
  • Наталья Птуха, синоптик УкрГМЦ
  • Руслан Рохов, политтехнолог
  • Владислав Первухин, сержант батальона "Свобода" НГУ
  • Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Об'єднана Україна"

Как писали Новини.LIVE, во время совместной рабочей поездки на передовую 26 августа Владимир Зеленский и главком Михаил Драпатый согласовали план укрепления оборонительных рубежей в Запорожской и Донецкой областях. Основное внимание уделили кадровым перестановкам, наращиванию закупок и собственного производства НРК, а также бесперебойному обеспечению подразделений всем необходимым.

Лондон дал зеленый свет на локализацию производства дальнобойных ракет SCALP в Украине, а параллельно продолжается планирование выпуска ракет FREYJA. Кроме того, партнеры согласовали передачу очередной партии военной помощи, в которую вошли зенитные системы Crotale с ракетами, боеприпасы AIM и дополнительная партия ракет для батарей Patriot.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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