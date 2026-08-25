На сколько хватит ракет Patriot, полученных Украиной: эфир Вечір.LIVE

Украина получила ракеты AIM и дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot. Также подтверждена передача нескольких комплексов Crotale и боеприпасов к ним. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 25 августа.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Владимир Крейденко — народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Алексей Якубин — кандидат политических наук.

Новини.LIVE сообщали, что Украина получила от Великобритании подтверждение разрешения на производство дальнобойных ракет SCALP. В то же время Киев готовит график работ по ракетам FREYJA и рассчитывает на финансирование со стороны Норвегии для соответствующего проекта. Также Зеленский сообщил о новой военной помощи, в частности о системах ПВО Crotale, ракетах AIM и дополнительных ракетах Patriot.

Новини.LIVE также писали, что Украина получила дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot и ракеты AIM. Также подтверждена передача нескольких комплексов Crotale и ракет к ним. Точное количество боеприпасов Владимир Зеленский не назвал.