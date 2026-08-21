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Силы обороны Украины ударили по РФ: эфир День.LIVE

Силы обороны Украины ударили по РФ: эфир День.LIVE

21 августа 2026 г. 13:00

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Этой ночью, 21 августа, украинские беспилотники нанесли удар по Волгоградской авиабазе "Мариновка", повредив истребитель Су-34, а также поразили нефтеперерабатывающий завод в Перми, преодолев расстояние более 1600 км. Владимир Зеленский назвал эти атаки и успешные действия в Чёрном море "дальнобойными санкциями", которые возвращают войну непосредственно на территорию агрессора.

Больше об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE 21 августа.

Эфир День.LIVE 21 августа

Гости эфира:

  • Дмитрий Костюк, народный депутат Украины, председатель общественной организации "Неподільна Україна";
  • Василий Пехньо, военный обозреватель, журналист;
  • Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина", украинский авиатор;
  • Станислав Игнатьев, энергетический эксперт, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
  • Виктор Тимохин, офицер командования ракетных войск и артиллерии КСВ;
  • Екатерина Данилевич, координатор польско-украинского сотрудничества в Центре Мерошевского;
  • Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
  • Алексей Леонов, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик

Как сообщали Новини.LIVE, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил подробности о состоянии энергетики и заявил, что стабильность энергосистемы держится на АЭС. В Украине сейчас работают шесть энергоблоков из девяти, три находятся на профилактике, а на пяти работы уже завершены.

Также стало известно о том, как Пхеньян передал Москве около 50 баллистических ракет трех различных типов, для которых на территории РФ обустраивают шесть пусковых систем, рассчитанных в сумме на 120 залпов. Несмотря на точность, уступающую "Искандерам", эти ракеты имеют значительно более тяжелые боевые части, что создает колоссальную опасность для украинских городов.

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13:06 Дания выплатит людям с инвалидностью 1 000 долларов: условия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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