Этой ночью, 21 августа, украинские беспилотники нанесли удар по Волгоградской авиабазе "Мариновка", повредив истребитель Су-34, а также поразили нефтеперерабатывающий завод в Перми, преодолев расстояние более 1600 км. Владимир Зеленский назвал эти атаки и успешные действия в Чёрном море "дальнобойными санкциями", которые возвращают войну непосредственно на территорию агрессора.

Больше об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE 21 августа.

Эфир День.LIVE 21 августа

Гости эфира:

Дмитрий Костюк, народный депутат Украины, председатель общественной организации "Неподільна Україна";

Василий Пехньо, военный обозреватель, журналист;

Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина", украинский авиатор;

Станислав Игнатьев, энергетический эксперт, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";

Виктор Тимохин, офицер командования ракетных войск и артиллерии КСВ;

Екатерина Данилевич, координатор польско-украинского сотрудничества в Центре Мерошевского;

Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";

Алексей Леонов, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Дмитрий Снегирев, военный аналитик

Как сообщали Новини.LIVE, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил подробности о состоянии энергетики и заявил, что стабильность энергосистемы держится на АЭС. В Украине сейчас работают шесть энергоблоков из девяти, три находятся на профилактике, а на пяти работы уже завершены.

Также стало известно о том, как Пхеньян передал Москве около 50 баллистических ракет трех различных типов, для которых на территории РФ обустраивают шесть пусковых систем, рассчитанных в сумме на 120 залпов. Несмотря на точность, уступающую "Искандерам", эти ракеты имеют значительно более тяжелые боевые части, что создает колоссальную опасность для украинских городов.