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Главная arrow Відео arrow Переговоры, выборы и поддержка Украины: интервью с Дмитрием Кулебой arrow
Переговоры, выборы и поддержка Украины: интервью с Дмитрием Кулебой

Переговоры, выборы и поддержка Украины: интервью с Дмитрием Кулебой

18 августа 2026 г. 20:52

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20:52 Переговоры, выборы и поддержка Украины: интервью с Дмитрием Кулебой

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18:44 Украина готовит новые дальнобойные операции: эфир Вечір.LIVE

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13:28 ЕС готовит самые жесткие санкции против РФ с начала войны: эфир День.LIVE

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08:00 Украина усилила удары по РФ, Wildberries практически уничтожено: эфир Ранок.LIVE

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18:22 Зеленский заявил о подготовке новых атак на РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Украинские дроны нанесли удары по важным объектам РФ: эфир «День.LIVE»

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08:00 Украина соберет партнеров на международном саммите: эфир Ранок.LIVE

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20:52 Переговоры, выборы и поддержка Украины: интервью с Дмитрием Кулебой

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18:17 Зеленский выдвинул Хмару на пост министра обороны: эфир Вечір.LIVE

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13:25 Россия ударила по Харьковщине и убила 10 человек: эфир День.LIVE

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08:00 Драпатый инициировал масштабные проверки в ВСУ: эфир Ранок.LIVE

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18:44 Украина готовит новые дальнобойные операции: эфир Вечір.LIVE

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью Новини.LIVE расскажет о перспективах завершения войны, международной поддержке Украины и возможности проведения выборов в условиях военного положения. Также речь пойдет о переговорах с Россией, предстоящей зиме, ударах РФ по украинской экономике, отношениях с Польшей и возвращении украинцев домой.

Посмотреть интервью можно сегодня с 20:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем будет говорить в интервью Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины в 2020–2024 годах Дмитрий Кулеба в интервью подробно раскроет следующие темы:

  • Почему перспектив завершения войны в ближайшее время пока не видно;
  • Достигла ли Украина "потолка" международной поддержки;
  • Получит ли Украина необходимые решения по антибаллистической обороне;
  • Какой будет следующая зима и к чему стоит готовиться;
  • Почему, по мнению Кулебы, возможности переговорного процесса исчерпаны;
  • Стоит ли проводить выборы во время военного положения;
  • Как российские удары влияют на украинскую экономику;
  • Какими будут отношения Украины с Польшей;
  • Вернутся ли миллионы украинцев домой.

Как сообщали Новини.LIVE, экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента. По его словам, Буданов согласился на эту должность прежде всего из государственных соображений и понимал особенности работы в ОП.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский анонсировал кадровые и организационные решения для усиления обороны на наиболее интенсивных направлениях фронта. Речь идет, в частности, о Славянском направлении, Константиновке и районах Покровска.

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