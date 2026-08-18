Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью Новини.LIVE расскажет о перспективах завершения войны, международной поддержке Украины и возможности проведения выборов в условиях военного положения. Также речь пойдет о переговорах с Россией, предстоящей зиме, ударах РФ по украинской экономике, отношениях с Польшей и возвращении украинцев домой.

Посмотреть интервью можно сегодня с 20:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем будет говорить в интервью Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины в 2020–2024 годах Дмитрий Кулеба в интервью подробно раскроет следующие темы:

Почему перспектив завершения войны в ближайшее время пока не видно;

Достигла ли Украина "потолка" международной поддержки;

Получит ли Украина необходимые решения по антибаллистической обороне;

Какой будет следующая зима и к чему стоит готовиться;

Почему, по мнению Кулебы, возможности переговорного процесса исчерпаны;

Стоит ли проводить выборы во время военного положения;

Как российские удары влияют на украинскую экономику;

Какими будут отношения Украины с Польшей;

Вернутся ли миллионы украинцев домой.

Как сообщали Новини.LIVE, экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента. По его словам, Буданов согласился на эту должность прежде всего из государственных соображений и понимал особенности работы в ОП.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский анонсировал кадровые и организационные решения для усиления обороны на наиболее интенсивных направлениях фронта. Речь идет, в частности, о Славянском направлении, Константиновке и районах Покровска.