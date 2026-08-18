Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью Новини.LIVE расскажет о перспективах завершения войны, международной поддержке Украины и возможности проведения выборов в условиях военного положения. Также речь пойдет о переговорах с Россией, предстоящей зиме, ударах РФ по украинской экономике, отношениях с Польшей и возвращении украинцев домой.
Посмотреть интервью можно сегодня с 20:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.
О чем будет говорить в интервью Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины в 2020–2024 годах Дмитрий Кулеба в интервью подробно раскроет следующие темы:
- Почему перспектив завершения войны в ближайшее время пока не видно;
- Достигла ли Украина "потолка" международной поддержки;
- Получит ли Украина необходимые решения по антибаллистической обороне;
- Какой будет следующая зима и к чему стоит готовиться;
- Почему, по мнению Кулебы, возможности переговорного процесса исчерпаны;
- Стоит ли проводить выборы во время военного положения;
- Как российские удары влияют на украинскую экономику;
- Какими будут отношения Украины с Польшей;
- Вернутся ли миллионы украинцев домой.
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