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Паралич столицы и новая эскалация — стремление Кремля: эфир Вечір.LIVE

Паралич столицы и новая эскалация — стремление Кремля: эфир Вечір.LIVE

2 октября 2026 г. 18:34

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18:34 Паралич столицы и новая эскалация — стремление Кремля: эфир Вечір.LIVE

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13:35 Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE

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08:00 Хмара рассказал, как усилят защиту Киева от российских атак: эфир Ранок.LIVE

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18:34 Паралич столицы и новая эскалация — стремление Кремля: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Атака на мосты парализовало движение в Киеве: День.LIVE

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08:00 Украина впервые запустила баллистическую ракету FP-7: эфир Ранок.LIVE

1 октября 2026
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17:37 Зеленский поручил усилить защиту Киева: эфир Вечір.LIVE

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13:19 Россия атакует школы, мосты и метро в Киеве: эфир День.LIVE

Владимир Зеленский заявил, что Россия усиливает атаки на Киев, пытаясь дестабилизировать жизнь в столице и побудить жителей уезжать. По словам президента, Кремль может и дальше наращивать давление, тогда как его сигналы, по мнению Зеленского, адресованы прежде всего США. Об этом он рассказал в интервью EL PAÍS возле поврежденной российским ударом киевской школы.

"Они хотят, чтобы украинцы — особенно жители столицы — покинули столицу. На самом деле именно этого они и добивались, когда началось полномасштабное вторжение", — сказал президент.

Смотрите об этом в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

  • Сергей Куюн, эксперт по топливному рынку и директор консалтинговой компании "А-95"
  • Юрий Подорожний, политтехнолог
  • Дмитрий Васильев, президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт
  • Екатерина Коваль, эксперт по национальной безопасности и обороне, офицер запаса, соучредительница #USASTANDSWITHUKRAINE
  • Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны
  • Ольга Алтунина, представительница Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины
  • Александр Гречко, соучредитель ОО "Пассажиры Киева"
  • Василий Божик, позывной "Ватра", пресс-сержант 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заранее предупреждал американских представителей о возможности массированных российских атак в период выборов в США и после них, которые могут быть направлены прежде всего против гражданского населения. По его словам, Москва стремится максимально обострить ситуацию и усилить интенсивность войны.

Новини.LIVE сообщали, что он также заявил: Украина проводит испытания пяти моделей скоростных дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с российскими ударными БПЛА. Уже в октябре планируется получить 400 таких средств.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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