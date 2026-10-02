Владимир Зеленский заявил, что Россия усиливает атаки на Киев, пытаясь дестабилизировать жизнь в столице и побудить жителей уезжать. По словам президента, Кремль может и дальше наращивать давление, тогда как его сигналы, по мнению Зеленского, адресованы прежде всего США. Об этом он рассказал в интервью EL PAÍS возле поврежденной российским ударом киевской школы.

"Они хотят, чтобы украинцы — особенно жители столицы — покинули столицу. На самом деле именно этого они и добивались, когда началось полномасштабное вторжение", — сказал президент.

Смотрите об этом в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

Сергей Куюн, эксперт по топливному рынку и директор консалтинговой компании "А-95"

Юрий Подорожний, политтехнолог

Дмитрий Васильев, президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт

Екатерина Коваль, эксперт по национальной безопасности и обороне, офицер запаса, соучредительница #USASTANDSWITHUKRAINE

Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны

Ольга Алтунина, представительница Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины

Александр Гречко, соучредитель ОО "Пассажиры Киева"

Василий Божик, позывной "Ватра", пресс-сержант 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заранее предупреждал американских представителей о возможности массированных российских атак в период выборов в США и после них, которые могут быть направлены прежде всего против гражданского населения. По его словам, Москва стремится максимально обострить ситуацию и усилить интенсивность войны.

Новини.LIVE сообщали, что он также заявил: Украина проводит испытания пяти моделей скоростных дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с российскими ударными БПЛА. Уже в октябре планируется получить 400 таких средств.