Украина впервые нанесла удар по россиянам собственной баллистической ракетой FP-7 с дальностью действия до 300 километров. Об успешном применении нового оружия сообщил президент Владимир Зеленский. Эту тактическую ракету разработала отечественная компания Fire Point. Эксперты уже называют FP-7 значительно более дешевым украинским аналогом американских ATACMS, способным поражать стратегические цели на значительной оперативной глубине.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 2 октября

Приглашенные гости:

Ярослав Макитра, политтехнолог;

Игорь Молодан, инструктор по безопасности Ассоциации саперов Украины;

Андрей Плотник, начальник штаба добровольческого формирования №42, полковник;

Зиновий Свереда, доктор социальной экономики, военнослужащий ВСУ;

Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Леся Забуранная, народный депутат от партии «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета;

Николай Вихарев, архитектор, руководитель и основатель VIHAREV architects and engineers;



Павел Фролов, народный депутат от партии «Слуга народа», председатель временной специальной комиссии по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате российской агрессии;

Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;

Юрий Продан, министр топлива и энергетики (2007–2010), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014).

Новини.LIVE сообщали ранее, что глава Кремля Владимир Путин заявил о готовности к диалогу, но исключительно на условиях Москвы, и в то же время категорически отверг идею перемирия в Черном море.

Вместе с тем перед началом зимы враг сосредоточил дальнобойные удары именно на украинской энергетике. В Институте изучения войны (ISW) объясняют: сложная ситуация на фронте заставила российского диктатора изменить тактику и сделать главную ставку на уничтожение тыла.

В то же время у Киева есть собственное видение стабилизации. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Украина подготовила четыре конкретных предложения по перемирию, в частности в энергетической и зерновой сферах. В украинском правительстве считают, что достичь реальных договоренностей можно было бы в ходе прямой встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.