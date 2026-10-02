Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украина впервые запустила баллистическую ракету FP-7: эфир Ранок.LIVE arrow
Украина впервые запустила баллистическую ракету FP-7: эфир Ранок.LIVE

Украина впервые запустила баллистическую ракету FP-7: эфир Ранок.LIVE

2 октября 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Украина впервые запустила баллистическую ракету FP-7: эфир Ранок.LIVE

1 октября 2026
Text

17:37 Зеленский поручил усилить защиту Киева: эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Россия атакует школы, мосты и метро в Киеве: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина отмечает День защитников и защитниц: эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2026
Text

19:21 Будут ли в столице свет и интернет зимой после ударов РФ: "Київський час"

Text

18:20 Зеленский, Драпатый и Хмара навестили бойцов операции "Вивальди": эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE

Text

08:00 Хмара рассказал, как усилят защиту Киева от российских атак: эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2026
Text

17:53 Украина тестирует собственные перехватчики: эфир Вечір.LIVE

Text

13:20 Россия повредила депо и датацентры в Киеве: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина впервые запустила баллистическую ракету FP-7: эфир Ранок.LIVE

1 октября 2026
Text

17:37 Зеленский поручил усилить защиту Киева: эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Россия атакует школы, мосты и метро в Киеве: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина отмечает День защитников и защитниц: эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2026
Text

19:21 Будут ли в столице свет и интернет зимой после ударов РФ: "Київський час"

Украина впервые нанесла удар по россиянам собственной баллистической ракетой FP-7 с дальностью действия до 300 километров. Об успешном применении нового оружия сообщил президент Владимир Зеленский. Эту тактическую ракету разработала отечественная компания Fire Point. Эксперты уже называют FP-7 значительно более дешевым украинским аналогом американских ATACMS, способным поражать стратегические цели на значительной оперативной глубине.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 2 октября

Приглашенные гости:

  • Ярослав Макитра, политтехнолог;
  • Игорь Молодан, инструктор по безопасности Ассоциации саперов Украины;
  • Андрей Плотник, начальник штаба добровольческого формирования №42, полковник;
  • Зиновий Свереда, доктор социальной экономики, военнослужащий ВСУ;
  • Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Леся Забуранная, народный депутат от партии «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета;
  • Николай Вихарев, архитектор, руководитель и основатель VIHAREV architects and engineers;
  •  
  • Павел Фролов, народный депутат от партии «Слуга народа», председатель временной специальной комиссии по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате российской агрессии;
  • Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
  • Юрий Продан, министр топлива и энергетики (2007–2010), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014).

Новини.LIVE сообщали ранее, что глава Кремля Владимир Путин заявил о готовности к диалогу, но исключительно на условиях Москвы, и в то же время категорически отверг идею перемирия в Черном море.

Вместе с тем перед началом зимы враг сосредоточил дальнобойные удары именно на украинской энергетике. В Институте изучения войны (ISW) объясняют: сложная ситуация на фронте заставила российского диктатора изменить тактику и сделать главную ставку на уничтожение тыла.

В то же время у Киева есть собственное видение стабилизации. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Украина подготовила четыре конкретных предложения по перемирию, в частности в энергетической и зерновой сферах. В украинском правительстве считают, что достичь реальных договоренностей можно было бы в ходе прямой встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:19 Движение по мостам Киева ограничено: данные полиции

08:15 Душевая кабина больше не в моде: какое решение выбирают для ванной

Эксклюзив

08:02 В Киеве медикам скорой будут доплачивать за работу во время тревоги

08:00 Одинокие родители могут платить меньше налогов: что нужно сделать

Text

08:00 Украина впервые запустила баллистическую ракету FP-7: эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Зимняя помощь: где семьям предоставят на дрова 20 000 грн

07:51 В Киеве в результате атаки РФ поврежден 25-этажный дом

07:41 Исключение с воинского учета: как суд может помочь военнообязанному

07:25 Выплаты после смерти одного из супругов: как получать пенсию умершего

07:10 Военный учет с 17 лет: когда на самом деле начинается призыв

08:19 Движение по мостам Киева ограничено: данные полиции

08:15 Душевая кабина больше не в моде: какое решение выбирают для ванной

Эксклюзив

08:02 В Киеве медикам скорой будут доплачивать за работу во время тревоги

08:00 Одинокие родители могут платить меньше налогов: что нужно сделать

08:00 Зимняя помощь: где семьям предоставят на дрова 20 000 грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:51 В Киеве в результате атаки РФ поврежден 25-этажный дом

07:41 Исключение с воинского учета: как суд может помочь военнообязанному

07:25 Выплаты после смерти одного из супругов: как получать пенсию умершего

07:10 Военный учет с 17 лет: когда на самом деле начинается призыв

07:01 Отсрочка от мобилизации: адвокат рассказал о проблемах при переоформлении

06:33 День защитников и защитниц: что одесситы желают украинским военным

30 сентября
Репортаж

21:33 Сколько стоят продукты на одесских рынках: актуальные цены

29 сентября

22:33 Удары по дата-центрам и провайдерам: смогут ли одесситы без интернета

25 сентября

22:33 Судьба Одесского морского вокзала: что должно появиться на его месте

06:33 Экологические последствия войны для Чёрного моря и Одесского побережья

24 сентября

06:33 Новые переговоры Трампа и Зеленского: чего ждут одесситы

23 сентября

22:33 Продукты в одесских магазинах: что происходит с ценами

21 сентября

22:33 Бархатный сезон в Одессе: сколько стоит отдых на двоих

18 сентября

22:33 Приближение зимы и обстрелы: планируют ли одесситы уезжать из города

17 сентября

18:46 Они спасают жизни одесситов: как изменилась работа ГСЧС во время войны

Text

08:00 Украина впервые запустила баллистическую ракету FP-7: эфир Ранок.LIVE

1 октября
Text

17:37 Зеленский поручил усилить защиту Киева: эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Россия атакует школы, мосты и метро в Киеве: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина отмечает День защитников и защитниц: эфир Ранок.LIVE

30 сентября
Text

19:21 Будут ли в столице свет и интернет зимой после ударов РФ: "Київський час"

Видео по теме

Все видео
Зеленский поручил усилить защиту Киева: эфир Вечір.LIVE

Зеленский поручил усилить защиту Киева: эфир Вечір.LIVE

1 октября 2026 г. 17:37
Россия атакует школы, мосты и метро в Киеве: эфир День.LIVE

Россия атакует школы, мосты и метро в Киеве: эфир День.LIVE

1 октября 2026 г. 13:19
Украина отмечает День защитников и защитниц: эфир Ранок.LIVE

Украина отмечает День защитников и защитниц: эфир Ранок.LIVE

1 октября 2026 г. 8:00
Будут ли в столице свет и интернет зимой после ударов РФ: "Київський час"

Будут ли в столице свет и интернет зимой после ударов РФ: "Київський час"

30 сентября 2026 г. 19:21
Зеленский, Драпатый и Хмара навестили бойцов операции "Вивальди": эфир Вечір.LIVE

Зеленский, Драпатый и Хмара навестили бойцов операции "Вивальди": эфир Вечір.LIVE

30 сентября 2026 г. 18:20
Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE

Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE

30 сентября 2026 г. 13:35
Хмара рассказал, как усилят защиту Киева от российских атак: эфир Ранок.LIVE

Хмара рассказал, как усилят защиту Киева от российских атак: эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2026 г. 8:00
Украина тестирует собственные перехватчики: эфир Вечір.LIVE

Украина тестирует собственные перехватчики: эфир Вечір.LIVE

29 сентября 2026 г. 17:53

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации