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Украина тестирует собственные перехватчики: эфир Вечір.LIVE

Украина тестирует собственные перехватчики: эфир Вечір.LIVE

29 сентября 2026 г. 17:53

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин, народный депутат Сергей Евтушок, футуролог Виталий Кулик, историк Анатолий Хромов, народный депутат Владимир Крейденко, политолог Игорь Чаленко, депутат Сергей Соболев, редактор портала "Милитарный" Дмитрий Шмулянский и председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что Украина испытывает собственные перехватчики реактивных дронов, а часть боевых групп уже использует их.

"Новые украинские перехватчики уже проходят активные испытания, а часть боевых групп использует их на практике", — сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко.

Вместе с производителями, по его словам, ведется работа над повышением эффективности перехватчиков и переходом к массовому производству.

Во время последнего заседания Ставки Верховного Главнокомандующего подробно проработали вопросы разработки, испытаний, производства и поставок украинских средств противодействия скоростным воздушным угрозам. Также определили первые шаги для масштабирования.

Как писали Новини.LIVE, премьер-министр Сергей Корецкий заявил об успешных испытаниях перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными беспилотниками типа Shahed. Сейчас основное внимание сосредоточено на увеличении объемов производства этих средств.

А недавно президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Участники встречи рассмотрели итоги испытаний средств для перехвата российских реактивных "шахедов", актуальные потребности украинской обороны, развитие производства реактивных двигателей и другие вопросы.

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