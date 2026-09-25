США предлагают провести трехстороннюю встречу в ОАЭ: эфир Вечір.LIVE

США предложили провести в Объединенных Арабских Эмиратах трехсторонние переговоры с участием Украины, России и Соединенных Штатов по вопросу дальнейших шагов для прекращения войны. Владимир Зеленский 25 сентября уточнил, что речь идет не о встрече глав государств, а о предварительных переговорах на техническом уровне, при этом Киев ожидает от Вашингтона конкретной даты встречи.

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Гости:

Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы

Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям

Екатерина Рошук, политолог, владелица онлайн-СМИ "Буквы"

Олег Постернак, политтехнолог

Павел Гай-Нижник, доктор исторических наук, политолог

Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор

Мы сообщали, что США выступили с предложением провести переговоры с участием Украины, Соединенных Штатов и России на территории Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Зеленского, американская сторона готова заняться организацией встречи, которая, по предварительным планам, должна состояться на техническом уровне.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский сообщил, что перед этой встречей у него состоялся разговор с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. По словам президента Украины, он просил Трампа поднять вопрос о влиянии Китая на Владимира Путина, чтобы способствовать завершению войны. В то же время Зеленский отметил, что пока не получал обратной связи от американской стороны, но ожидает результатов этой части переговоров.