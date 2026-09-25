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США предлагают провести трехстороннюю встречу в ОАЭ: эфир Вечір.LIVE

США предлагают провести трехстороннюю встречу в ОАЭ: эфир Вечір.LIVE

25 сентября 2026 г. 17:55

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17:55 США предлагают провести трехстороннюю встречу в ОАЭ: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Украина получит новый комплект ракет для Patriot: эфир Ранок.LIVE

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17:34 США предложили Украине и России три шага по деэскалации: эфир Вечір.LIVE

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12:56 Зеленский допустил встречу с Трампом и Путиным на G20: эфир День.LIVE

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08:00 Россия применяет новую тактику и наносит удары по дата-центрам: эфир Ранок.LIVE

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19:00 Киев готовится к новым вызовам: эфир "Киевского времени"

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18:25 Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине: эфир Новини.LIVE

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18:08 В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки РФ: эфир Вечір.LIVE

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17:55 США предлагают провести трехстороннюю встречу в ОАЭ: эфир Вечір.LIVE

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13:22 Трамп окончательно одобрил передачу Украине лицензий на производство Patriot: эфир День.LIVE

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08:00 Украина получит новый комплект ракет для Patriot: эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2026
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20:00 Цены, война и отъезд молодежи: "Світ на зламі" с Алексеем Кущем

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17:34 США предложили Украине и России три шага по деэскалации: эфир Вечір.LIVE

США предложили провести в Объединенных Арабских Эмиратах трехсторонние переговоры с участием Украины, России и Соединенных Штатов по вопросу дальнейших шагов для прекращения войны. Владимир Зеленский 25 сентября уточнил, что речь идет не о встрече глав государств, а о предварительных переговорах на техническом уровне, при этом Киев ожидает от Вашингтона конкретной даты встречи.

Смотрите об этом в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

  • Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы
  • Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям
  • Екатерина Рошук, политолог, владелица онлайн-СМИ "Буквы"
  • Олег Постернак, политтехнолог
  • Павел Гай-Нижник, доктор исторических наук, политолог
  • Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор

Мы сообщали, что США выступили с предложением провести переговоры с участием Украины, Соединенных Штатов и России на территории Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Зеленского, американская сторона готова заняться организацией встречи, которая, по предварительным планам, должна состояться на техническом уровне.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский сообщил, что перед этой встречей у него состоялся разговор с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. По словам президента Украины, он просил Трампа поднять вопрос о влиянии Китая на Владимира Путина, чтобы способствовать завершению войны. В то же время Зеленский отметил, что пока не получал обратной связи от американской стороны, но ожидает результатов этой части переговоров.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:24 В Киеве из-за удара РФ погиб 14-летний гражданин Израиля

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