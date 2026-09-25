Украина получит новый комплект ракет для Patriot: эфир Ранок.LIVE

Украина договорилась о поставке нового пакета ракет для систем Patriot. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями украинской общины в США. По его словам, Украина также собирает около 100 ракет, получая их непосредственно от лидеров государств.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 25 сентября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Дмитрий Васильев — президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;

Василий Фурман — доктор экономических наук, член совета НБУ;

Павел Лакийчук — руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI";

Владислав Первухин — сержант батальона "Свобода" НГУ;

Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО (2008–2011 годы);

Сергей Нагорняк — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Александр Скорик — депутат Харьковского областного совета;

Дмитрий Иванов — председатель общественной организации "ДОБРОБАТ";

Наталья Адаменко — президент Etiquette School, эксперт по этикету и дипломатическому протоколу;

Андрей Рыженко — капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020 годы).

Новини.LIVE сообщали, что Украина получает ракеты для систем Patriot небольшими партиями из-за их дефицита. По словам Владимира Зеленского, поставки по несколько ракет приходится согласовывать непосредственно между лидерами государств. В то же время Украина работает над возможностью производства Patriot по американским лицензиям, но этот процесс требует времени.

Новини.LIVE также писали, что Украина обратилась к США по поводу зимнего пакета ракет для систем Patriot. Владимир Зеленский также заявил о запросе на американские лицензии для производства этих боеприпасов в Украине. В то же время Киев планирует договариваться о поставках ракет с другими государствами.