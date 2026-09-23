Сегодня в прямом эфире программы "Київський час" будут обсуждать последствия новых ударов по Киеву, в частности атаку возле вокзала и удары по АЗС. Отдельно обсудят, как работает вокзал во время желтой тревоги и как защищают от атак автозаправочные станции.
Также в студии и онлайн будут говорить о мобильных укрытиях в столице. Выяснят, почему частные компании могут устанавливать такие укрытия за несколько недель, тогда как в Киеве за четыре с половиной года появилось лишь одно. Отдельное внимание уделят ответственности районных государственных администраций и позиции мэра Киева Виталия Кличко.
Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.
Гости эфира "Київський час"
Сегодня к обсуждению присоединятся:
- Кирилл Фесик — заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
- Александр Гречко — соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева";
- Алексей Шемотюк — председатель Киевского отделения Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины, ветеран российско-украинской войны.
Темы эфира "Київський час"
Среди тем, которые будут обсуждаться в ходе эфира:
- Новые удары по Киеву, в частности атака возле вокзала;
- Как работает вокзал во время "жёлтой тревоги";
- Сегодняшние удары по АЗС и защита автозаправочных станций;
- Почему частные компании устанавливают мобильные укрытия за несколько недель, а в Киеве за четыре с половиной года появилось только одно;
- Мобильные укрытия в Киеве, позиция Виталия Кличко и ответственность районных государственных администраций;
- Подготовка столицы к зиме: приостановка выплат до декабря и вопросы финансирования городов;
- Приостановка капитальных расходов: что будет с метро, ремонтом дорог и Теремками.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве и пригороде 16 автозаправочных станций были повреждены в результате российских атак. В то же время для АЗС в столице разрабатывается дополнительный режим оповещения о приближении вражеских целей.
Также мы писали, что депутат Киевсовета и председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко предлагает направить 2 миллиарда гривен из столичного бюджета на поддержку Сил безопасности и обороны Украины. Соответствующее предложение он подал на рассмотрение Киевсовета.