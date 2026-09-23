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Киев готовится к новым вызовам: эфир "Киевского времени"

Киев готовится к новым вызовам: эфир "Киевского времени"

23 сентября 2026 г. 19:00

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19:00 Киев готовится к новым вызовам: эфир "Киевского времени"

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18:25 Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине: эфир Новини.LIVE

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18:08 В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки РФ: эфир Вечір.LIVE

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15:33 Основные заявления мировых лидеров на Генассамблее ООН: прямой эфир

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13:27 Россия продолжает массированные атаки на Киев: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский и Трамп надеются на скорейшее завершение войны: эфир Ранок.LIVE

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20:00 Зеленский и Трамп начинают переговоры: прямой эфир Новини.LIVE

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17:26 Зеленский и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Зеленский и Трамп готовятся к переговорам: эфир День.LIVE

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19:00 Киев готовится к новым вызовам: эфир "Киевского времени"

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18:25 Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине: эфир Новини.LIVE

Text

18:08 В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки РФ: эфир Вечір.LIVE

Text

15:33 Основные заявления мировых лидеров на Генассамблее ООН: прямой эфир

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13:27 Россия продолжает массированные атаки на Киев: эфир День.LIVE

Сегодня в прямом эфире программы "Київський час" будут обсуждать последствия новых ударов по Киеву, в частности атаку возле вокзала и удары по АЗС. Отдельно обсудят, как работает вокзал во время желтой тревоги и как защищают от атак автозаправочные станции.

Также в студии и онлайн будут говорить о мобильных укрытиях в столице. Выяснят, почему частные компании могут устанавливать такие укрытия за несколько недель, тогда как в Киеве за четыре с половиной года появилось лишь одно. Отдельное внимание уделят ответственности районных государственных администраций и позиции мэра Киева Виталия Кличко.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня к обсуждению присоединятся:

  • Кирилл Фесик — заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
  • Александр Гречко — соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева";
  • Алексей Шемотюк — председатель Киевского отделения Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины, ветеран российско-украинской войны.

Темы эфира "Київський час"

Среди тем, которые будут обсуждаться в ходе эфира:

  • Новые удары по Киеву, в частности атака возле вокзала;
  • Как работает вокзал во время "жёлтой тревоги";
  • Сегодняшние удары по АЗС и защита автозаправочных станций;
  • Почему частные компании устанавливают мобильные укрытия за несколько недель, а в Киеве за четыре с половиной года появилось только одно;
  • Мобильные укрытия в Киеве, позиция Виталия Кличко и ответственность районных государственных администраций;
  • Подготовка столицы к зиме: приостановка выплат до декабря и вопросы финансирования городов;
  • Приостановка капитальных расходов: что будет с метро, ремонтом дорог и Теремками.

 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве и пригороде 16 автозаправочных станций были повреждены в результате российских атак. В то же время для АЗС в столице разрабатывается дополнительный режим оповещения о приближении вражеских целей.

Также мы писали, что депутат Киевсовета и председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко предлагает направить 2 миллиарда гривен из столичного бюджета на поддержку Сил безопасности и обороны Украины. Соответствующее предложение он подал на рассмотрение Киевсовета.

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18:25 Сибига: Украина согласилась на полное прекращение огня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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